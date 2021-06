Chambly investit 1,5 M $ pour la réfection des rues Saint-Pierre et Saint-Joseph à Chambly

Dans le cadre de son projet de rajeunissement, la Ville de Chambly procédera, au cours de l’été, à des travaux de réfection des infrastructures des rues Saint-Pierre et Saint-Joseph, entre l’avenue Bourgogne et le boulevard De Périgny.

Les améliorations de ces deux rues, qui viendront bonifier la qualité de vie des citoyens du secteur, représentent un investissement total de l’ordre de 1 590 000 $.

Rue Saint-Pierre

Ces travaux permettront de renouveler les conduites d’égout sanitaire et d’eau potable, de construire une nouvelle conduite d’égout pluvial, de procéder à la réfection de la chaussée, des bordures, des trottoirs et du pavage, en plus d’aménager un nouveau réseau d’éclairage de rue. Les travaux s’échelonneront de juin à septembre.

Rue Saint-Joseph

Cette réfection des infrastructures permettra entre autres le renouvellement des conduites d’égout sanitaire et d’eau potable, la construction d’une nouvelle conduite d’égout pluvial, d’une nouvelle bordure ainsi qu’un nouveau trottoir, la réfection de la chaussée et du pavage, de même que l’aménagement d’un nouveau réseau d’éclairage de rue. Les travaux s’échelonneront de juillet à septembre.

La Ville de Chambly remercie les citoyens touchés par ces travaux pour leur compréhension et leur collaboration. Ceux-ci seront informés des détails par le biais d’un avis distribué à chaque porte.