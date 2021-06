Programmation estivale 2021 de la Ville de Chambly

La Ville de Chambly dévoile sa programmation d’activités pour la période estivale. Animation ambulante, spectacles de variétés, feux d’artifice, photobooth urbain, expositions d’arts visuels, et bien plus.

Il est à noter que l’ensemble des activités sont sous réserve de modifications, selon les consignes gouvernementales en vigueur.

Fête nationale du Québec

Jeudi 24 juin, 22 h

Les citoyens sont invités à célébrer la fête des Québécois et le solstice d’été par un feu d’artifice au-dessus du bassin de Chambly.

Feux d’artifice de quartier

Quatre samedis

Quatre feux d’artifice illumineront les parcs Breux, Gilles-Villeneuve, des Patriotes et de la Commune au cours de l’été.

Festi-parc

Présenté en collaboration avec la SPEC du Haut-Richelieu

Parc Robert-Lebel

Des artistes de Chambly et des spectacles pour tous les goûts : humour, chansons, spectacles familiaux et cinéma seront au rendez-vous, quatre soirs par semaine.

Spectacles d’humour : Stéphane Fallu, Pierre-Luc Pomerleau, Martin Vachon et leurs invités.

Spectacles musicaux : Tocadéo, Dominique Fils-Aimé, Guy Bélanger, Sarahmée, Vincent Vallières, Alexandre Belliard et Tramp of the Century.

Spectacles familiaux : Les Petites Tounes, Bill Bestiole, Atchoum, Magie de la chimie, Kalimba, Magicien Marc Trudel et Le livre magique.

Il est à noter qu’il est obligatoire de réserver à l’avance pour assister à ces représentations. Les citoyens de Chambly (avec carte Accès) pourront réserver leurs places le jeudi pour la semaine suivante. Les non-résidants pourront réserver le mardi pour la semaine en cours.

Photobooth urbain

Juillet à septembre

Pôle culturel de Chambly

Utilisant les vitrines du Pôle culturel de Chambly comme canevas d’exposition, l’artiste peintre Stéphanie Fiola proposera des œuvres sous le thème de la fête foraine, permettant à tous de jouer le jeu et prendre la pose. Tout en respectant une distanciation physique, les membres d’une même bulle familiale seront invités à se prendre en photo avec les œuvres et à les partager sur les médias sociaux en utilisant le #Chambly.

Cherche et trouve

Les jeunes visiteurs seront invités à trouver un nombre d’éléments cachés à travers l'œuvre éphémère de Stéphanie Fiola.

Expositions à découvrir

- Dépayser / Rapatrier, de Marie-Claire Plante

Pôle culturel de Chambly

10 juin au 23 août

Circuler dans les méandres de sa propre histoire et reconnaître les paysages de son parcours de vie. Marcher le pays d’un pas nouveau à partir de notre paysage intérieur. S’évader dans des espaces visuels aériens ou aquatiques, tout en se reliant à sa propre existence.

- Haïkus en images, de Margrith Wrysch

Corps de garde

14-15, 21-22, 28-29 août

13 h à 17 h

Basé sur des sentiments, plus que sur l’intellect, le WabiSabi est source d’inspiration pour l’artiste. Un concept japonais apparu au XIIe siècle, qui prône le retour à une simplicité, à une appréciation de la beauté des choses imparfaites, éphémères et modestes.

- Route des arts en couleurs, exposition collective

Corps de garde

25-26 septembre, 2-3, 9-10-11 octobre

13 h à 17 h

À l’occasion de sa 5e édition, la Route des Arts du Richelieu poursuit ses visites d’ateliers d’artistes et prend également la route pour présenter des expositions collectives sur le territoire de la Vallée-du-Richelieu.

Circuit historique : Chambly, une histoire à raconter

Téléchargez gratuitement le parcours géolocalisé sur le site baladodecouverte.com ou sur l’application mobile pour découvrir Chambly par le biais d'anecdotes historiques à pied ou à vélo.

Circuit patrimonial

Visitez les aires d'interprétation thématiques pour y découvrir le passé de Chambly par ses personnages historiques, ses événements marquants et ses bâtiments patrimoniaux.

Jeu questionnaire : À la conquête de Chambly

Testez vos connaissances sur le patrimoine de Chambly : https//:www.ville.chambly.qc.ca/jeupatrimonialchambly.

Rappelons que le Centre nautique Gervais-Désourdy, les terrains sportifs, les parcs extérieurs, les jeux d’eau et la piscine municipale extérieure sont ouverts à la population.



Également, le Vieux-Chambly sera transformé cet été afin de plonger les visiteurs dans une ambiance de vacances et encourager les commerçants locaux.