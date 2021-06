Des marcheurs arrivent à Chambly

Un petit groupe de marcheurs sillonnera les secteurs Monts-et-vallées et Arrière-pays, entre St-Damase-de-L’Islet et Sainte-Rita sur le Chemin du Québec. Ils seront de passage dans la communauté entre jusqu'au 20 juin, pour découvrir ou redécouvrir le Québec un pas à la fois.

Plus que jamais à la suite de la pandémie de la COVID19 les gens ont besoin de nature et plein air pour leur santé physique et mentale. La rando-communautaire permet donc de voyager d’une communauté à l’autre à moins de 5 km/h. Selon l'organisme, les marcheurs contribuent à la reprise des activités et au développement socio-économique et touristique du Québec.

L’organisme communautaire Chemin du Québec est dans sa 2e année d’existence et souligne être heureux de la collaboration mise en place avec les communautés québécoises qui reçoivent les marcheurs. En moyenne, les marcheurs parcourront entre 20-25 km par jour pour un total d’environ 173 kilomètres sur les 9 jours.