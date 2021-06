Lancement d'un concours en collaboration avec un humoriste et le CISSS de la Montérégie-Est

Le CISSS de la Montérégie-Est lance un concours auprès des jeunes de son territoire pour les encourager à se faire vacciner contre la COVID-19 et les remercier des sacrifices qu’ils ont faits au cours de la dernière année.

Ainsi, du 14 juin au 15 août 2021, les jeunes qui se prennent en égoportrait sur l’un des huit sites de vaccination de l’organisation courent la chance de gagner une rencontre avec l’humoriste Mathieu Dufour et neuf de leurs amis.

« Pour nous, c’est une preuve de reconnaissance dédiée aux jeunes âgés de 12 ans et plus habitant sur notre territoire. Ils ont eu une année difficile où ils ont dû faire beaucoup d’efforts, et nous tenions à les remercier d’embarquer en si grand nombre dans la campagne de vaccination », soutient Nathalie Chénier, directrice de la vaccination au CISSS de la Montérégie-Est.

Les participants doivent partager un égoportrait sur les lieux de l’un des huit sites de vaccination du CISSS de la Montérégie-Est en identifiant le #CISSSMEVACCINE sur Facebook ou sur Instagram. Le gagnant méritera une rencontre virtuelle ou en présentiel avec l’humoriste Mathieu Dufour et aura droit d’inviter neuf de ses amis. L’événement aura lieu au mois d’août ou au mois de septembre.

Quelques faits saillants

• La population de la Montérégie-Est répond très bien à l’appel pour la vaccination, alors que près de 81% des adultes et 70% des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu leur première dose.

• Pour le groupe d’âge des 18 à 35 ans, près de 70 % ont reçu leur première dose. La campagne permettra ainsi d’encourager ceux qui ne sont pas encore vacciner à se joindre à cet effort collectif.