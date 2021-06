Subvention de 45 000$ pour un organisme de Chambly

L’organisme POSA Source des Monts, situé à Chambly a appris tout récemment qu'il recevra un financement pour l’année 2021-2022 dans le cadre de l'appel à projets du Programme d’aide financière aux infrastructures jeunesse.

L'appui gouvernemental octroyé à cet organisme du comté est de 45 000 $ a confirmé le député de Chambly, Jean-François Roberge, a dévoilé, au nom de l’adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, Samuel Poulin.

L'objectif derrière cette initiative est de soutenir les organismes jeunesse et de favoriser le maintien et l’amélioration de leurs locaux. En tout, 21 projets, répartis dans 16 régions du Québec et totalisant des investissements de près de 1,4 million de dollars, recevront du financement de la part du gouvernement.

Lancement de l’appel à projets 2022-2023

En réponse au succès du Programme, l’appel à projets 2022-2023 sera officiellement lancé le 6 juillet prochain. Le processus de participation se fera selon les deux étapes habituelles : d’abord, par le dépôt d’un avis d’intention, puis par celui d’une demande officielle, pour les organismes qui auront été invités à le faire.

Les organismes qui désirent participer au Programme auront jusqu’au 28 septembre 2021 pour déposer un avis d’intention. Chaque projet déposé sera susceptible de recevoir une aide maximale de 300 000 $.