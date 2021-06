Les dépenses des Québécois en phase de déconfinement

Alors que le Québec amorçait sa phase de déconfinement le 7 juin dernier, les Québécois ont repris leurs habitudes de consommation auprès de leurs commerçants locaux préférés. Depuis l’ouverture des terrasses, des restaurants, des bars et des gyms, l’engouement s’est bien fait sentir partout en province.

Selon les nouvelles données de Moneris, qui comparent la semaine du 7 au 13 juin à celle du 31 mai au 6 juin, on peut observer une augmentation de 6 % sur le volume global des ventes à travers la province. De plus, il y a eu une augmentation de 67 % du côté des gyms et 12 % du côté des restaurants avec la réouverture des terrasses.

Sur quoi les Québécois ont-ils le plus dépensé ?

Les cinq principales catégories de commerces de détail où l’on a observé une augmentation sont les librairies (22 %), les magasins de fournitures d’art et d’artisanat (15 %), les spas (11 %), les magasins à rayons (9 %) et les vêtements (5 %).

Plus en détail, on constate les hausses importantes dans les régions suivantes.