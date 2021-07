Réouverture des bâtiments municipaux et des services à la population à Chambly

La Ville de Chambly procédera à la réouverture de ses bâtiments municipaux et des services à la population dès le lundi 5 juillet. Ainsi la mairie, le Centre administratif et communautaire, la caserne Serge-Caron et le garage municipal seront à nouveau accessibles à la population selon l’horaire ci-dessous.

Mairie, Centre administratif et communautaire, caserne Serge-Caron et garage municipal :

Lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 30; vendredi, 8 h à 12 h (jusqu’au 6 septembre 2021)

Rappelons que le Pôle culturel de Chambly et la bibliothèque sont déjà ouverts selon l’horaire suivant :

Mardi au jeudi, 10 h à 19 h; vendredi au dimanche, 10 h à 17 h

Il est à noter que les consignes sanitaires à l’intérieur des bâtiments municipaux seront maintenues afin d’assurer la sécurité de tous. Le port du masque ou du couvre-visage (10 ans et plus), la désinfection des mains et la distanciation physique (2 mètres) demeureront en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

La Ville encourage tout de même les citoyens à privilégier les services en ligne sur son site Internet. Il est possible d’y effectuer une demande de permis, d’envoyer une requête non urgente, de payer ou de contester un constat d’infraction, etc.