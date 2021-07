Un jardin comestible dans le Vieux-Chambly

Un nouveau jardin comestible a été aménagé dans le Vieux-Chambly. Ce jardin est le fruit du travail de l’Éko-Squad de l’organisme POSA Source des Monts. Le jardin se trouve sur le terrain adjacent le Centre administratif et communautaire de la Ville de Chambly, situé au 56, rue Martel.

Le projet de ce jardin comestible de l’Éko-Squad a été initié et mené par un comité impliqué en environnement, composé par et pour des jeunes de 35 ans et moins, de l’organisme jeunesse POSA Source des Monts. Par leurs projets individuels et collectifs, ces jeunes souhaitent intéresser, informer et sensibiliser leurs concitoyens, tout en contribuant à la transformation du monde de demain par de meilleures pratiques écologiques.

Par le biais de ce jardin comestible et de panneaux d’information installés sur le site, ils veulent encourager les citoyens de Chambly à diminuer leur empreinte carbone, tout en les initiant à l’élaboration d’un jardin.

Ce projet est le résultat de nombreuses concertations, efforts et réflexions au sein de l’Éko-Squad. Sa réalisation a été possible grâce à la participation matérielle et financière de la Ville de Chambly, de l’implication de René Gauvreau et Hélène Baril de la Société d’horticulture et d’écologie de Chambly, Richelieu, Carignan (SHECRC), du soutien d’Éco-citoyens Chambly et de l’appui des membres de POSA Source des Monts qui entretiennent ce nouveau jardin comestible.

Toute la population est invitée à venir découvrir ce nouvel endroit écologique qui pourra les inspirer à reproduire l’expérience à la maison.