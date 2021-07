Appel de candidature pour les résidents de Chambly

La Ville de Chambly est à la recherche d’un nouveau membre représentant les quartiers en développement au sein du comité consultatif d’urbanisme. Relevant du conseil municipal, ce comité est formé de membres bénévoles choisis parmi les résidants de Chambly et nommés par le conseil municipal.

Le comité consultatif d’urbanisme est formé de trois élus et six citoyens; deux représentants des quartiers anciens, trois représentants des quartiers en développement, un représentant des gens d’affaires.

Le comité consultatif d’urbanisme tient une rencontre mensuelle, afin d’étudier les questions relatives à l’aménagement du territoire, au zonage, au lotissement et à la construction, pour ensuite formuler des recommandations au conseil municipal.

Le comité recherche une personne sensible à la qualité de son milieu de vie, qui possède des habiletés et des intérêts liés au domaine de l’architecture, de l’urbanisme et du patrimoine et qui souhaite participer au processus de développement du territoire de Chambly.

Candidature

Toute personne intéressée à faire partie du comité consultatif d’urbanisme doit acheminer une lettre démontrant son intérêt et ses qualités à siéger sur celui-ci, avant le 26 juillet 2021 à [email protected], en prenant soin d’intituler le courriel Candidature – Comité consultatif d’urbanisme. Le tout peut également être acheminé par la poste à l’adresse suivante :

VILLE DE CHAMBLY

Mise en candidature comité consultatif d’urbanisme

56, Martel

Chambly (Québec) J3L 1V3