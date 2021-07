La distanciation physique sera réduite dès lundi au Québec

Dès le 12 juillet, il sera possible pour les personnes de résidences différentes de se rapprocher d’un mètre, et ce, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. C’est du moins ce qu’a annoncé le ministère de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé ce mercredi. Cette décision a été prise en raison de la situation épidémiologique favorable et de la couverture vaccinale.

Cependant, pour des activités de chant et pour la pratique d'exercices à intensité élevée dans les gyms, la distanciation de 2 mètres doit être maintenue. Par ailleurs, le port du couvre-visage demeure obligatoire dans les lieux publics comme c'est le cas actuellement.

D'autres assouplissements supplémentaires au palier vert touchent notamment les commerces de détail, les lieux accueillant un auditoire et les milieux de travail.

Commerces de détail

Il n'y aura plus de restrictions de capacité dans les commerces de détail. Les commerçants doivent cependant gérer l'achalandage afin de pouvoir maintenir une distanciation de 1 mètre en tout temps entre les personnes de résidences différentes. Le port du masque ou du couvre-visage demeure obligatoire.

Lieux accueillant un auditoire

Dans les lieux intérieurs et extérieurs avec places fixes, un siège devra demeurer libre entre des personnes de résidences différentes. La distanciation de 1 mètre devra être conservée dans les espaces communs.

Sports et loisirs

Lors d'évènements amateurs où les spectateurs demeurent assis dans des estrades, des gradins ou des places fixes, le nombre maximal de spectateurs autorisés, par plateau sportif, est de 50 à l'intérieur et de 100 à l'extérieur.

Milieux de travail

À la lumière des assouplissements aux mesures sanitaires annoncés par la Santé publique, la CNESST précise qu'elle diffusera, d'ici l'entrée en vigueur de ces assouplissements, la documentation nécessaire afin que les milieux de travail puissent les appliquer dans le respect de la santé et de la sécurité des travailleurs et des travailleuses du Québec.