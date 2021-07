Extermination d'anthrène de tapis

Si vous avez déjà été confronté à des anthrènes de tapis, vous savez déjà à quel point elles peuvent être destructrices. Ces minuscules ravageurs détruisent les tapis, les meubles, les vêtements et, en plus de tout cela, il est difficile de se débarrasser d'elles sans les bonnes connaissances et le bon équipement. Les anthrènes de tapis sont notoirement connus pour se nourrir de tout, y compris le coton, la laine, les fibres, les aliments et les produits d'origine animale.

Si vous apercevez ne serait-ce qu’un seul anthrène de tapis, il est très probable qu’une infestation soit en cours, car elles peuvent se reproduire très rapidement (quatre fois par an). Dans cet article, nous vous expliquerons exactement comment vous débarrasser des anthrènes de tapis et de leurs œufs pour résoudre le plus rapidement possible votre problème.

Qu’est-ce qu’un anthrène de tapis ?

L’anthrène de tapis est un coléoptère qui mesure de 1,7 millimètre à un maximum de 3,5 millimètres. Elle a un corps rond et sphérique. Si vous l'observez au microscope, vous constaterez que l’anthrène de tapis a de fines écailles colorées sur son corps. Cela forme un motif de couleurs irrégulières sur son dos. Les couleurs sont principalement une combinaison de motifs jaunes, bruns et blancs.

Comment se débarrasser des anthrènes de tapis ?

Il existe un certain nombre de moyens viables de faire l’extermination des anthrènes de tapis. La première étape de tout processus consiste à identifier la source du problème et à élaborer le bon plan pour votre situation particulière. La liste ci-dessous vous fournira un certain nombre de méthodes de traitement éprouvées pour se débarrasser des anthrènes de tapis et les tenir éloignées. Quelle que soit la méthode d’extermination que vous choisissez, il est très important de vous assurer d'éliminer toutes les larves ainsi que les anthrènes matures.

- Trouvez la source : Sans savoir où se trouvent les anthrènes de tapis, vous ne pouvez pas les éliminer. Recherchez tous les endroits où elles aiment vivre. N'oubliez pas que ces bestioles aiment habiter dans les endroits sombres. Recherchez-les dans les armoires, les tiroirs, les meubles et les vêtements. Vous les trouverez également près d'une source de nourriture. Cherchez-les partout où vous avez entreposé de la nourriture sèche et de la nourriture pour animaux.

- Passez l’aspirateur : Une fois que vous avez fini de localiser les sources d’infestation par l’anthrène de tapis, il est temps d’aspirer correctement ces zones. Passez l'aspirateur sur toutes les pièces et tous les objets de votre maison qui ne peuvent pas être lavés en machine. Il s'agit notamment de vos meubles rembourrés, rideaux et tapis. N'oubliez pas de passer l'aspirateur dans votre maison au moins une fois par jour après l'élimination de l'infestation. Cela les empêchera d'envahir à nouveau votre maison. De plus, il sera nécessaire de laver tous les articles en tissu de votre maison avec du savon et de l'eau chaude. Cela peut inclure des vêtements, de la literie, des rideaux, des housses de coussin, des serviettes et d'autres tissus infectés. Lavez vos vêtements avec un détergent à lessive et lavez-les en machine à la température la plus élevée. Utilisez un nettoyeur vapeur pour laver vos tapis et moquettes.

- Faites appel à un service d’extermination : L'un des pires problèmes avec les anthrènes de tapis est qu'elles sont difficiles à éliminer une fois qu'elles sont entrées dans votre maison. Bien que les conseils mentionnés ci-dessus soient très utiles pour réduire leur nombre et les tenir à distance, il faut parfois appeler les experts d’un service d’extermination.