Entrée en pavé uni : les avantages

L’asphalte est généralement l'option standard pour les entrées, mais il peut être ennuyeux, se fissurer facilement, se tacher et nécessiter un remplacement complet s'il est endommagé.

Si vous êtes fatigué d'avoir une entrée qui enlève de l'attrait à votre maison, il existe une alternative : le pavé uni. Vous pouvez remplacer votre entrée en asphalte par des pavés disposés selon un motif unique et rehausser l'apparence générale de votre maison, sans oublier d'augmenter la valeur de celle-ci. Voici quelques-uns des avantages d’une entrée en pavé uni.

Le pavé uni est durable

Les pavés sont extrêmement durables et peuvent supporter le poids des véhicules sans se fissurer ni s'endommager. Ils dureront des années sans avoir besoin d'être remplacés.

Le pavé uni peut être scellé pour éviter les taches

En utilisant un scellant pour pavés, vous pouvez éviter les taches qui peuvent facilement se produire à partir de fuites d'huile, de déversements ou de caoutchouc. Lavez simplement vos pavés d'allée avec de l'eau pour éliminer toute saleté et débris.

Le pavé uni est facile à remplacer

Si une entrée en asphalte est fissurée ou endommagée, vous avez la possibilité de réparer la zone touchée, ce qui entraînera des zones de couleurs différentes, rendant évidentes ces taches. Pour cette raison, de nombreuses personnes choisissent de remplacer le tout.

Cependant, avec les pavés, vous pouvez retirer uniquement le pavé endommagé et le remplacer le jour même. Il ne nécessite pas d’outils compliqués ni de main-d’œuvre importante. Le remplacement d'un pavé peut être si facile que vous pouvez même le faire vous-même.

Le pavé uni est disponible en plusieurs couleurs

Les pavés sont disponibles dans une variété de couleurs, vous pouvez donc choisir ceux qui complètent la couleur de la peinture de votre maison et la conception générale de votre aménagement paysager.

Plusieurs motifs peuvent être créés avec le pavé uni

Les pavés peuvent être disposés dans une variété de formes et de motifs, ce qui peut apporter une touche d’originalité à votre entrée, ou une allure plus classique. De plus, on retrouve sur le marché des pavés de différentes formes et tailles qui permettent de créer une entrée à l’esthétique unique tout en demeurant pratique.

L’installation de pavé uni est relativement facile et rapide

De manière générale, cela peut prendre d’une à deux journées pour faire l’installation d’une entrée en pavé uni par un entrepreneur et son équipe. Cependant, les propriétaires qui sont habiles de leurs mains peuvent également choisir de faire eux-mêmes leur entrée en pavé uni. L’équipement nécessaire pour réaliser ce projet peut généralement être loué auprès d’une compagnie de location d’outils, et les matériaux sont facilement accessibles dans les magasins de rénovation.

Les pavés pour les entrées sont beaux, ajouteront un attrait extérieur à votre maison et sont plus durables qu'une allée en asphalte. De plus, ils sont disponibles en plusieurs couleurs, formes et formats, ce qui permet de personnaliser son entrée. Enfin, une entrée en pavé uni peut être installée en seulement quelques jours, même par le propriétaire bricoleur.