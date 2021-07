Si le moment est venu pour vous de remplacer ou de réparer votre toiture, vous vous demandez peut-être quel serait le meilleur moment pour procéder. Lorsqu'il s'agit de travaux de toiture, le choix du moment est primordial. Votre propre horaire est important, car vous ne voulez évidemment pas planifier des réparations lorsque vous êtes à l'extérieur de la ville ou que vous attendez des invités, mais vous voulez également vous assurer d'obtenir des travaux de toiture de qualité à un prix abordable.

La saison la plus chargée pour les couvreurs a tendance à être la plus chère, alors que vous pouvez économiser considérablement si vous réservez en basse saison. De plus, il est dans votre intérêt de planifier les remplacements ou les réparations de toiture pendant la basse saison, car des couvreurs de qualité sont plus susceptibles d'être disponibles et la qualité des travaux sera probablement meilleure aussi. Alors, quelle est la bonne saison pour la rénovation de toiture au Québec ?

Rénover sa toiture au printemps

Il y a plusieurs avantages à faire faire des travaux de toiture au printemps, particulièrement si l’hiver a été difficile et que votre toiture en a subi les contrecoups. De plus, avec les températures qui se réchauffent, les matériaux seront plus faciles à manipuler et à faire adhérer à la surface du toit.

Selon plusieurs entrepreneurs en toiture, c’est également le moment de l’année où ils sont souvent les moins occupés, ce qui est un avantage pour les propriétaires qui peuvent ainsi compter sur des services de qualité à prix raisonnable, sans devoir attendre plusieurs semaines avant de faire rénover leur toiture.

Rénover sa toiture en été ou en automne

Comme vous pouvez vous en douter, l’été et l’automne sont les saisons les plus occupées pour les couvreurs. Les entreprises réputées peuvent ne pas être disponibles au moment où vous en avez besoin, et les prix seront beaucoup plus élevés.

Est-il possible de faire rénover sa toiture en hiver au Québec ?

Bien qu’il soit parfois possible de faire des réparations sur une toiture en hiver, ce n’est généralement pas recommandé. Pensons premièrement à la sécurité des couvreurs alors que les toitures sont souvent gelées et glissantes, mais aussi aux matériaux qui ne réagissent pas de la même façon dans les grands froids. En effet, le bardeau d’asphalte devient cassant quand la température descend sous 6 degrés Celsius, et les adhésifs peuvent ne pas être efficaces par les basses températures.

Quand doit-on penser à faire rénover sa toiture ?

La durée de vie utile d’une toiture dépendra principalement du matériau de revêtement qui la recouvre, et de l’emplacement du bâtiment. Il serait sage de faire inspecter sa toiture après une dizaine d’année, pour s’assurer qu’elle ne présente pas des signes de dommages.

De plus, il est recommandé d’inspecter votre toiture après un hiver vigoureux, après une grosse tempête, ou à l’automne afin de vérifier qu’elle ne risque pas de vous poser des problèmes au courant de l’hiver.

Enfin, faites remplacer ou réparer votre toiture si vous apercevez des signes tels que les bardeaux manquants ou qui se recourbent, une quantité importante de granules dans vos gouttières, des taches d’eau au grenier ou sur vos plafonds.