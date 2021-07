Décider de divorcer peut être un processus long et épuisant sur le plan émotionnel. Ajoutant au stress est la nécessité de trouver un bon avocat spécialisé en divorce dès le début. Cependant, il est important d'avoir une représentation juridique de premier ordre, alors faites vos recherches et trouvez le meilleur avocat spécialisé en divorce que vous pouvez vous permettre.

Trouver le bon avocat pourrait vous faire gagner du temps et de l'argent et vous éviter de longues et longues batailles avec votre conjoint. N'oubliez pas que votre divorce façonnera le reste de votre vie, alors choisissez judicieusement votre avocat. Passer du temps à faire les recherches nécessaires dès le départ sera vraiment du temps bien dépensé. Voici comment trouver un bon avocat pour un divorce.

Recherchez un avocat spécialisé en droit de la famille

Vous voudrez rechercher des avocats spécialisés en droit de la famille. S'ils ne se spécialisent pas exclusivement en droit de la famille, découvrez quel pourcentage de la pratique est consacré au droit de la famille; cela devrait représenter au moins 50% de leur charge de travail. Selon votre situation financière, vous voudrez peut-être faire appel à un avocat qui possède également une expertise en droit des finances et de la propriété.

Choisissez un avocat expérimenté

Vous voudrez retenir les services d’un avocat qui a au moins trois à cinq ans d’expérience en droit de la famille. Vous ne voulez pas de quelqu'un fraîchement sorti de la faculté de droit sans réelle expérience. Ce n'est pas le moment d'embaucher votre cousin qui vient de passer l'examen du barreau! Un avocat expérimenté peut également vous donner un meilleur aperçu du calendrier du divorce, du juge qui rendra le jugement final et de nombreux autres détails que seule l'expérience peut apporter au processus de divorce.

Optez pour un avocat reconnu et respecté

Vous pouvez évaluer l'expertise professionnelle de votre avocat en vérifiant ses informations. Assurez-vous de regarder en ligne pour établir leur crédibilité. De quelle faculté de droit a-t-il obtenu son diplôme ? Est-il un membre en règle du Barreau du Québec ? A-t-il publié des articles, des livres ou participé à l'élaboration de lois dans le domaine du droit de la famille? Enseigne-t-il dans l'une des universités ou facultés de droit ?

De plus, vous pouvez vérifier sa réputation en faisant quelques recherches sur internet, où vous trouverez des avis d’anciens clients.

Choisissez un avocat avec qui vous vous sentez à l’aise

Faites attention aux petits détails dès le début : votre avocat retourne-t-il les appels téléphoniques et les courriels dans un délai raisonnable ? Leur personnel administratif est-il sympathique et patient lorsque vous interagissez avec eux ? L'emplacement du bureau vous convient-il ? L’avocat écoute-t-il toutes vos questions et clarifie-t-il de manière amicale (et non condescendante) des points que vous n’avez pas compris ? Semble-t-il dédaigneux de ce que vous avez à dire sur votre divorce à venir ? Si tel est le cas, choisissez un autre avocat.