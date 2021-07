Santé Canada rappelle deux désinfectants pour les mains

L’agence de santé fédérale a mis à jour, ce vendredi, sa liste de désinfectants pour les mains pouvant présenter un danger pour la santé.

Les deux produits suivants ont été ajoutés à la liste:

Produits Motif du rappel Entreprise NPN Lots Date de péremption MediCare Foaming Hand Sanitizer Pourrait contenir des impuretés non divulguées; acétaldéhyde à des niveaux élevés; étiquetage inadéquat (manque de renseignements pour populations vulnérables) Dollarama L.P. 80100289 45051156114 Octobre 2023 45051156115 Novembre 2023 45051156116 Décembre 2023 Pur-Vie Contient des impuretés non divulguées; benzène à des niveaux élevés Literies Universelles Paga Inc. 80101600 11/2020 Novembre 2022

Ce qu’il faut faire

Cessez d'utiliser les lots de produits indiqués ci-dessous. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et si vous avez des préoccupations relatives à votre santé. Signalez les effets indésirables et les plaintes concernant les produits de santé à Santé Canada. Consultez l'information supplémentaire à propos de l'achat sécuritaire de produits de santé accessible à partir des liens ci-dessous.

Santé Canada met à jour cette liste de désinfectants pour les mains qui peuvent présenter des risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils peuvent s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.