Une brigade en renfort pour la vaccination

Afin de soutenir les équipes de vaccination mobile des Centres intégrés de santé et de services sociaux, et d’encourager les populations à se faire vacciner, la direction de santé publique de la Montérégie y est allée d’une approche innovante.

Depuis le début de l’été, une brigade accompagne les équipes de vaccination mobile des CISSS qui se déploient dans les quartiers, sous des chapiteaux, à l’aide d’un vaccibus ou de roulottes afin d’inviter les gens du quartier à se faire vacciner.

La brigade installe des affiches, fait du porte-à-porte, et va à la rencontre des gens pour leur donner des informations fiables sur la vaccination et répondre à leurs questions. Elle accompagne aussi les équipes de vaccination mobile lors d’évènements publics. La brigade peut même référer les gens aux centres de vaccination ou prendre rendez-vous pour eux.

« Actuellement, 86,1 % des personnes de 12 ans et plus en Montérégie ont reçu une dose de vaccin et 67,1 % sont considérées adéquatement vaccinées. Nous sommes heureux de constater que la majorité de la population a reçu ses deux doses de vaccin, mais nous devons absolument accroître la couverture vaccinale compte tenu de la présence du variant Delta qui est très contagieux. C’est pour cela que la brigade et les équipes de vaccination mobile nous permettent d’intensifier nos efforts en facilitant l’accès à la vaccination notamment dans les secteurs du territoire où les gens sont moins vaccinés, ce qui contribue à accroître le nombre de personnes qui sont adéquatement protégées », note Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.

Dans la région, en date du 28 juillet, près de 55,4% de la population de Vaudreuil-Soulanges et 58,6% du Suroît avaient reçu les deux doses de vaccin. Tant dans une région ou dans l’autre, les 12-17 ans et les 18-29 ans représentent les groupes d’âge où les proportions de gens étant complètement vaccinés sont les plus faibles.

« Les deux doses de vaccin sont essentielles pour nous permettre d’être adéquatement protégés contre la COVID », ajoute Dre Loslier.

Pour connaître les horaires de vaccination en Montérégie, rendez-vous au santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/coronavirus-covid-19.