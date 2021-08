Conseils pour se protéger du soleil

Nous sommes en été, et vous adorez profiter des belles journées ensoleillées. Bien qu'il y ait de nombreux avantages à passer du temps à l'extérieur et à profiter des rayons du soleil, il est important de prendre des mesures de précaution pour éviter un coup de soleil ou un coup de chaleur.

S’exposer à des températures élevées peut provoquer des nausées, des maux de tête et même une accélération du rythme cardiaque. Si vous passez trop de temps à l'extérieur sans protection solaire adéquate, vous risquez de vous brûler, ce qui peut provoquer des gonflements, des rougeurs et des maux de tête, voire de la fièvre si la brûlure est grave.

Avant de vous rendre à la plage, au chalet ou au camping, voici quelques simples conseils qui vous permettront de profiter du soleil sans vous brûler :

L’écran solaire, on ne peut s’en passer

Profiter des rayons de l'été peut vous aider à faire le plein de vitamine D, ce qui est excellent pour votre santé globale. Cependant, il est important de s’assurer d’avoir bien appliqué un écran solaire. Il est conseillé d’utiliser un produit avec un indice de protection solaire d'au moins 30, qui bloquera 97 % des rayons UVB.

Veillez à appliquer l'écran solaire 30 minutes avant de sortir, et renouvelez l'application toutes les deux heures ou juste après une baignade ou une transpiration excessive.

Restez hydraté

Lorsque vous êtes dehors au soleil pendant une période prolongée, restez hydraté pour prévenir les coups de chaleur. On devrait boire deux à trois litres d'eau par jour. Pour faciliter l’atteinte de cet objectif, ayez sous la main une bouteille d’eau réutilisable lors de vos sorties à la plage ou à la piscine.

Prévoyez des moments à l’ombre

Essayez d'interrompre votre exposition au soleil en vous asseyant dans une zone ombragée. S'il n'y a pas d'endroit ombragé, protégez-vous avec un chapeau à larges bords ou une casquette. Le port de vêtements amples est également un excellent moyen de rester au frais et de se protéger de la chaleur.

Soyez avisé

Connaître les risques associés à l'exposition au soleil et à la chaleur est la première étape pour rester en sécurité cet été. Pour plus d'informations sur les meilleurs produits, astuces et conseils pour éviter les effets nocifs du soleil et de la chaleur, consultez votre pharmacien.

Source: www.leditionnouvelles.com