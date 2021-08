La 33e édition du tournoi de golf de la Fondation Santé bat tous les records

Les résultats sont officiels, la 33e édition du tournoi de golf 2021 de la Fondation Santé a battu tous les records. C’est plus de 110 000 $ qui ont été amassés cette année grâce à la générosité des nombreux participants, partenaires et commanditaires.

Présenté par le Canada Français et Therrien Couture Joli-Coeur, le tournoi 2021 était co-présidé par Luc St-Cyr et Réjean Roy, deux grands entrepreneurs bien connus dans la région et propriétaires de La cache du Lac Champlain incluant l’hôtel La cache du Lac Champlain, Le Greg Bistro & Bar, le Golf du Lac Champlain ainsi que le Noah Spa.

« Nous avons passé une journée exceptionnelle. J’ai pris le rôle de co-président d’honneur au sérieux et je suis très heureux de pouvoir dire que c’est mission accomplie! », déclare M. St-Cyr. « Le degré d’implication des commanditaires pour créer des activités à valeur ajoutée n’a eu d’égal que l’enthousiasme des joueurs pour participer et donner tout au long de la journée. C’est une édition du tournoi qui sera difficile à battre dans les prochaines années », ajoute M. Roy.

Des dons supplémentaires

À la fin du tournoi, le montant amassé se rapprochant des 100 000 $, les présidents d’honneur ont même mis les participants au défi de faire des dons supplémentaires pour les aider à dépasser le cap - élevant ainsi le montant final à plus de 110 000 $, bien au-delà de l’objectif initial visé.

En quelques semaines à peine, toutes les commandites et tous les quatuors ont trouvé preneurs. « Chaque commanditaire avait préparé une activité originale et agréable », raconte Julie Coupal, directrice générale de la Fondation Santé. « Nous avions avec nous une belle représentation des grands leaders et entrepreneurs de la région - une belle preuve de l’esprit de communauté qui prime partout à travers notre territoire. »

Tous les profits du tournoi seront réinvestis dans de multiples projets et équipements qui aideront à améliorer la qualité des soins pour les patients et l’environnement de travail du personnel des 16 établissements de santé de notre région.