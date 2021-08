COVID-19 : 425 nouveaux cas au Québec

Québec rapporte mardi 425 nouveaux cas de COVID−19 et un décès supplémentaire.

Le bilan provincial est maintenant de 389 224 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 373 538 sont rétablies, ainsi que 11 286 décès.

Sur les 425 nouveaux cas signalés, 302 étaient non vaccinés ou avaient reçu une première dose de vaccin il y a moins de 14 jours, 38 avaient reçu une seule dose il y a au moins 14 jours et 85 avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

On signale mardi 131 hospitalisations, une hausse de six comparativement à la veille. Trente−six patients se trouvent aux soins intensifs, une baisse d’un. Quatorze personnes sont entrées à l’hôpital dans la journée, dont 12 n’étaient pas vaccinés ou avaient reçu une seule dose il y a moins de 14 jours et deux avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Un total de 16 453 prélèvements ont été réalisés le 29 août.

En ce qui concerne la vaccination, 22 200 doses ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures, pour un total de 12 340 055. À l’extérieur de la province, 87 184 doses ont été administrées à des Québécois.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 76,2 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID−19. Chez les 12 ans et plus, 87 % ont reçu au moins une dose et 80,6 % sont adéquatement vaccinés.