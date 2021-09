Avec toutes les pièces mobiles qui composent votre véhicule, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner. Du crissement au grincement, il est important que vous sachiez discerner les différents sons émis par votre voiture. Un diagnostic rapide du problème peut vous aider à prévenir des problèmes plus graves. Voici le top 5 des bruits suspects en voiture.

Votre voiture fait un bourdonnement lors de l'accélération

En conduisant, vous entendez un bourdonnement grave. Au fur et à mesure que vous accélérez, le bruit devient plus fort, mais quand vous atteignez une certaine vitesse, le son est constant. Lorsque vous tournez, le bruit devient plus fort ; mais si vous tournez dans l'autre sens, il disparaît.

Il s'agit très probablement d'un bruit de roulement de roue. Il est souvent confondu avec un bruit de moteur et une façon de le savoir est de regarder votre jauge de régime. Au fur et à mesure que vous accélérez, les jauges de régime et de vitesse augmentent. Roulez à une vitesse définie, relâchez la pédale d'accélérateur et regardez la jauge baisser. Si le bruit est toujours là, il ne vient certainement pas du moteur.

Votre voiture fait un grincement aigu au démarrage

Entendez-vous un cri aigu, ou peut-être même ce qui ressemble à un gazouillis d'oiseau lorsque vous démarrez le moteur ? Cela pourrait signifier que la courroie serpentine de votre voiture est usée ou fissurée. Certains véhicules ont plusieurs courroies, dont une séparée pour votre climatisation. Si vous entendez ce bruit uniquement lorsque vous allumez la climatisation, vous saurez qu'il y a un problème avec celle-ci. Il est également possible que la courroie n'ait pas assez de tension (soit la tension doit être ajustée, soit le tendeur de courroie est usé). S'il n'y a pas assez de tension, la courroie glisse.

Votre voiture gémit pendant que vous faites un virage

Vous entendrez un gémissement aigu si votre véhicule est équipé d'une direction assistée hydraulique et vous « verrouillez » le volant en le tournant jusqu'à ce qu'il ne tourne plus. Cela sollicite la pompe de direction assistée, et si vous maintenez cette position pendant plus de quelques secondes, vous risquez d'endommager la pompe. Si vous entendez un gémissement constant, votre pompe est probablement déjà endommagée.

Votre voiture fait un bruit de cliquetis en tournant

Lorsque vous tournez dans un sens, vous entendez un bruit de cliquetis. C'est cyclique, donc le bruit s'accélère à mesure que vos roues accélèrent ou ralentit si vous réduisez votre vitesse pendant le virage. Le bruit n'est pas nécessairement là lorsque vous tournez dans l'autre sens.

Ce bruit vient probablement de votre essieu. Cela se produit lorsque le soufflet de l'arbre d'essieu est déchiré et que de la graisse fuit. Sans graisse, les composants deviennent secs et commencent à émettre un clic.

Votre voiture fait des bruits sourds et des cliquetis

Vous pouvez entendre des bruits sourds ou des cliquetis pendant que vous conduisez, en particulier sur les bosses ? Ces bruits ne sont généralement pas cycliques, vous pouvez donc exclure le système roue et pneu. Il existe de nombreux composants dans votre système de suspension, notamment les rotules, les biellettes stabilisatrices et les ressorts hélicoïdaux. Une chose est sûre, si vous avez un bruit de suspension qui disparaît soudainement, il y a de fortes chances que le composant soit cassé et déconnecté du reste de votre voiture.