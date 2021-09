Jusqu’au 30 septembre, les Québécois s’approvisionneront plus localement encore, dans le cadre de la 7e édition du Défi 100 % local! Dans la région de la Montérégie, des activités sont prévues pour faire découvrir aux participants de nouveaux lieux pour manger de plus en plus local!

Des milliers de Québécois se sont lancé le défi de s’approvisionner plus localement, de cuisiner plus de produits d’ici et d’apprendre à produire leur nourriture.

C’est ce que propose le Défi 100 % local, un événement national qui en est à sa 7e édition et dont l’objectif est de mettre en valeur l’achat local et les entreprises bioalimentaires d’ici.

La Montérégie mange local

De plus, du contenu propre à la région est disponible en ligne pour permettre aux locavores de découvrir notre identité culinaire. Pour connaître les recettes régionales, visitez le defijemangelocal.ca.

L’initiative se termine à la fin du mois de septembre, mais les producteurs québécois rappellent qu’il est possible de les soutenir tout au long de l’année.