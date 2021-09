Une fois à l'intérieur, les rats et autres rongeurs peuvent causer beaucoup de dommages à votre maison. Cela comprend les dommages au câblage électrique, aux tuyaux en métal ou en plastique et à l'isolation trouvée dans les murs et les greniers. En plus des dommages structurels, les rongeurs sont nuisibles pour les personnes qui vivent dans votre maison, car ils peuvent transmettre certaines maladies par leur urine et leurs excréments.

Entre les problèmes de santé potentiels et les dommages possibles à votre maison, la dernière chose que vous voulez entendre est le bruit de petites pattes de rongeurs dans vos murs ou votre grenier. Heureusement, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour empêcher ces bestioles d'entrer. Voici comment protéger sa maison des rongeurs en automne.

Bloquer les points d'entrée possibles

Soyez conscient de tous les trous ou fissures à l'extérieur de votre maison. Vous pensez peut-être qu'un petit trou est trop étroit pour qu'un rat puisse s'y faufiler, mais un rat peut penser différemment – ​​et peut même ronger le trou pour l’élargir. Un rat adulte peut entrer dans votre maison par un trou de la taille d'une pièce de 25 cents environ, et une souris n'a besoin que d'une ouverture mesurant un quart de pouce. Bloquez correctement toutes les ouvertures que vous trouvez pour empêcher les rongeurs de se faufiler dans votre maison.

Coupez les arbres et éloignez les débris de votre maison

Les branches d'arbre qui touchent votre maison peuvent fournir un point d'accès facile aux rongeurs, presque comme une échelle ou un pont. Faites une taille soigneuse de vos arbres pour éliminer les branches à proximité ou en contact avec votre maison. Vous devez également garder les piles de bois de chauffage ou les tas de débris loin de votre maison, car ils peuvent attirer les rongeurs et cacher les entrées des terriers.

Protégez votre nourriture des rongeurs

Évitez d'attirer les rongeurs qui peuvent manger et contaminer votre nourriture en la rangeant correctement. Conservez les aliments non emballés, même les aliments pour animaux de compagnie, dans des contenants hermétiques afin que les rats ne puissent pas les sentir et évitez de laisser des aliments non scellés sur le comptoir ou les armoires.

Éliminez correctement les déchets

Une poubelle ouverte présente un festin pour les rongeurs affamés. Gardez les poubelles extérieures bien fermées et éloignées de votre maison. Si vous avez un tas de compost dans votre jardin, essayez également de l'éloigner le plus possible de votre maison, pour éviter d’attirer les rongeurs.

Faites appel à un exterminateur professionnel

Entre le travail, la famille et d'autres tâches ménagères, il peut être difficile pour les propriétaires occupés de réserver du temps pour protéger de manière proactive leurs maisons contre les rongeurs qui cherchent à entrer dans la maison à l’automne. Heureusement, les professionnels d’extermination de nuisibles peuvent fournir une inspection pour déterminer la meilleure façon de mettre en place une défense solide et de se débarrasser des rongeurs qui auraient pu déjà avoir choisi votre maison pour y élire domicile.