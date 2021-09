Comment optimiser le rangement d'un petit salon?

Qu’on habite dans un appartement ou dans une maison, il est important de se sentir en sécurité et reposé. C’est pourquoi il ne faut pas que vos pièces soient encombrées par le rangement de vos objets.

Même si vous avez un petit salon, il est possible de le faire paraître plus grand à moindre coût. Voici quelques trucs pour vous aider à optimiser le rangement de votre petit salon.

Choisir judicieusement les meubles

Pour avoir le plus d’espace possible dans un petit salon, il faut judicieusement choisir les meubles que ce dernier contiendra. Pour bien choisir l’ameublement, il faut bien sûr prendre le temps de bien chercher en magasin et en ligne.

Pour optimiser le rangement, vous pouvez opter pour des meubles qui dissimulent des espaces de rangement. Vous pouvez par exemple choisir une table pliante ou bien un coffre en guise de table. Vous pouvez donc y ranger des couvertures par exemple.

Il peut en être de même pour les sofas et les canapés. Par exemple, vous pouvez trouver un fauteuil à Montréal. Ce peut être un fauteuil qui contient de petits espaces de rangement sur les côtés ou encore un canapé qui possède des tiroirs de rangement.

Un aménagement optimal des meubles

Une fois que les meubles ont été choisis, il faut porter une attention particulière à comment on les place dans un petit salon.

Par exemple, pour avoir plus d’espace, il est conseillé de ne pas coller les meubles, les fauteuils ou les sofas sur les murs. Pour plus d’espace, il est préférable de disposer les meubles au centre de la pièce, si possible en carré.

Choisir des éléments décoratifs pratiques

Dans le même ordre d’idées, si vos meubles comportent des espaces de rangement, pourquoi ne peut pas il en être de même pour les éléments décoratifs qui embelliront votre petit salon?

Par exemple, vous pouvez opter pour de larges paniers en osier de forme ovale dans lesquelles vous pouvez cacher des oreillers ou bien des couvertures. Vous pouvez également choisir des étagères qui peuvent être accrochées aux murs. Ainsi, vous n’aurez pas besoin d’une imposante bibliothèque pour entreposer vos livres, vos disques ou encore vos films.

Pour libérer de l’espace supplémentaire, vous pouvez également utiliser de petites tablettes, les accrocher sur les murs et y installer des éléments décoratifs comme de petites plantes, des vases ou des bibelots.

En conclusion, pour optimiser le rangement d’un petit salon et donner l’impression qu’il est plus spacieux, vous devez choisir judicieusement les meubles qui le décoreront et les placer tout aussi intelligemment.

Il en va de même pour l’emplacement des éléments décoratifs. Pour sauver de l’espace, vous pouvez les accrocher sur les murs.