Retour sur la soirée reconnaissance des bénévoles à Chambly

La Ville de Chambly a rendu hommage à ses bénévoles le temps de deux soirées, dans le cadre de sa Soirée reconnaissance tenue au Pôle culturel de Chambly, les 1er et 2 octobre dernier.

Pour l’occasion, une centaine de bénévoles des divers organismes communautaires, culturels et sportifs de Chambly étaient réunis pour une soirée de spectacles avec les humoristes David Beaucage et Mario Jean ainsi que le groupe de musique a cappella QW4RTZ. Ils ont aussi reçu un petit cadeau de remerciement aux couleurs de la Ville.

« Au nom de tous les citoyens de Chambly, je vous dis merci ! Votre apport est inestimable, et plus particulièrement en cette période de pandémie. Vous contribuez à la vitalité de notre municipalité, à la santé et au mieux-être de notre collectivité », a indiqué la mairesse de Chambly, madame Alexandra Labbé, venue dire quelques mots avant le début du spectacle.

Durant la dernière année, la municipalité a pu compter sur le travail et l’énergie de plus de 1 300 bénévoles. La Ville de Chambly souhaite encore une fois les remercier de leur importante implication et les invite à demeurer de précieux atouts.