L’édition 2021 du Défi Je bouge permet d’amasser plus de 80 000 $ pour la Fondation Santé

La Fondation Santé est annonce que les participants du Défi Je bouge 2021, présenté par Desjardins, ont amassé plus de 80 000 $. En effet, de nombreuses personnes de tous les horizons ont mobilisé leur réseau et se sont dépassées afin de soutenir les soins de santé locaux en créant leur propre défi ou en rejoignant un de ceux organisés cet été.

« Nous sommes très fiers de l’engouement que cette édition a suscité auprès de notre belle communauté », affirme Julie Coupal, directrice générale de la Fondation Santé. « Plusieurs défis originaux et rassembleurs ont été créés et ont permis d'amasser d’impressionnants montants que nous pourrons dédier à l’amélioration des soins de santé de notre grand territoire. »

Des leaders et des défis originaux et rassembleurs

Lors de cette 15e édition, on a pu observer tout l’enthousiasme des participants dans la création de leur défi. Notamment, le Défi de planche à pagaie organisé par Sylvie Caron et O Fitness a permis d’amasser 18 000 $. Un succès pour une première qui suscite déjà beaucoup de motivation lorsqu’on parle d’une deuxième édition l’an prochain.

« C’était touchant de voir des gens passionnés comme la gang de Proactif Services Financiers qui ont suscité un nombre impressionnant de dons de la part de leurs partenaires, clients et amis. » Petit ou grand, chaque défi incluant ceux organisés par le personnel de la santé a eu un impact majeur dans la réussite du Défi Je bouge. « L’esprit de communauté était bien présent : participants, donateurs, bénévoles et partenaires se sont ralliés à la cause. C’était beau à voir. »

Placer l’humain au cœur de la santé

Cette année, tous les profits engendrés par le Défi Je bouge serviront à la réalisation des nombreux projets pour le mieux-être du patient dans les 16 établissements de santé financés par la Fondation Santé. Parmi cette liste, on retrouve notamment le projet majeur Bâtir ensemble, qui consiste au réaménagement complet de l’unité de psychiatrie à l’Hôpital du Haut-Richelieu.

Un investissement de la Fondation Santé de 2.5M$ dans un projet important de 6M$ sur 4 ans. La Fondation permet aussi le financement de projets de divertissement dans les six centres d’hébergement et de soins de longue durée de la région pour apporter du réconfort et diminuer l’anxiété chez nos ainés. Grâce aux nombreux donateurs, la Fondation a également fait l’achat d’un échographe portatif pour l’unité mère-enfant à l’Hôpital du Haut-Richelieu. Un appareil qui facilite grandement le travail de l’équipe et qui place les futures mamans et papas entre bonnes mains.

Des partenaires forts

Partenaire de la Fondation Santé et présentateur de l’événement depuis de nombreuses années, l’engagement de Desjardins envers la région du Haut-Richelieu-Rouville et de la Fondation est toujours aussi fort. « Pour Desjardins, le bien-être de nos employés et de notre communauté est au cœur de nos priorités. La combinaison entre l’activité physique et l’investissement dans l’amélioration de nos soins de santé locaux allait de soi et nous sommes fiers du résultat obtenu », souligne Yves Bisson, directeur général de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu.

En plus de Desjardins, la Fondation remercie ses commanditaires majeurs sans qui cet événement-phare de la région ne serait réalisable : Kinatex St-Jean et Kinatex Proactif Chambly, Groupe LeSieur et frère, GAGNON La Grande quincaillerie ainsi que ses partenaires médias Le Canada Français et la radio Boom fm.