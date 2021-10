Dettes : comment s'en sortir ?

Beaucoup de gens disent qu'ils aimeraient diminuer ou rembourser complètement leur dette, mais ils ne sont pas tout à fait sûrs de la meilleure façon de le faire ni par où commencer. Il n'y a pas vraiment de façon de se désendetter rapidement qui fonctionne parfaitement pour tout le monde. Voici donc quelques solutions pour vous aider à vous sortir de l’endettement.

Payez plus que le paiement minimum

Assurez-vous de toujours payer plus que vos paiements minimums sur vos cartes de crédit ou marge de crédit. Si vous ne faites que vos paiements minimums sur vos cartes de crédit chaque mois, cela peut littéralement prendre une éternité pour rembourser votre solde. C'est parce que la majorité de vos paiements minimaux serviront à payer les frais d'intérêt plutôt que de réduire le montant que vous devez réellement.

Dépensez moins

La plupart d'entre nous ont des désirs plus importants que nos chèques de paie. Beaucoup de gens s'endettent et restent endettés parce qu'ils ont tendance à acheter ce qu'ils veulent, quand ils le veulent. Même les millionnaires ne peuvent pas se permettre d'acheter tout ce qu'ils veulent. Si vous voulez quelque chose, ne l'achetez pas si vous n'avez pas l'argent.

Remboursez d'abord vos dettes les plus élevées

L'une des stratégies les plus intelligentes pour sortir de la dette consiste à effectuer des paiements minimums sur toutes vos dettes et cartes de crédit, à l'exception d'une. Choisissez la dette qui vous fait payer le plus d'intérêts et concentrez tous vos paiements supplémentaires sur le remboursement de celle-ci en premier.

Une fois que votre première dette la plus chère est remboursée, prenez tout l'argent que vous payiez sur cette première dette et concentrez-vous sur la prochaine dette la plus chère. Continuez cette méthode pendant que vous remboursez chacune de vos dettes, et il vous restera la dette la moins chère à rembourser en dernier. Cette stratégie vous permettra de vous désendetter rapidement et vous vous sentirez encouragé à mesure que vous constaterez vos progrès.

Obtenez un prêt de consolidation de dettes

Voyez si votre banque peut vous aider à regrouper toutes vos dettes de consommation en un seul prêt avec un seul versement à un taux d'intérêt inférieur. Cela peut être une première étape utile pour rembourser votre dette, surtout si c’est difficile pour vous de faire tous vos paiements à temps.

Comment obtenir de l’aide pour vous sortir de l’endettement ?

Plus tôt vous commencez à régler votre dette, plus tôt vous la rembourserez. Mais si vous avez besoin d'aide, ou que votre dette est trop importante et que vous ne voyez pas comment vous pourriez vous en sortir, contactez un syndic autorisé en insolvabilité. Ce conseiller examinera avec vous l'ensemble de votre situation, puis vous proposera des options pour vous aider à atteindre vos objectifs. Cela peut aller de la proposition de consommateur à la faillite personnelle. Un syndic autorisé en insolvabilité est vraiment votre allié pour vous aider à sortir de l’endettement, et vous remettre sur le chemin de la santé financière.