Des interventions policières mieux adaptées aux besoins des personnes vulnérables 

Le Service de police de Richelieu Saint-Laurent, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre présentent leur Équipe de soutien à l’intervention psychosociale. (ESIP)

Depuis le mois d’avril dernier, l’équipe composée de policiers sociocommunautaires et de travailleurs sociaux se déploie sur le territoire de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent et intervient auprès des personnes impliquées dans une intervention policière.

Cette équipe a comme mandat de favoriser une intervention complémentaire et spécialisée à celle des patrouilleurs de première ligne, de faciliter l’accès aux personnes plus vulnérables à des services adaptés, d’intervenir de façon rapide et de les guider vers du soutien dans la communauté.

« Les partenaires institutionnels et communautaires s’unissent pour offrir des soins et des services psychosociaux concertés et mieux adaptés aux situations de crise. Ces pratiques novatrices en matière d’intervention visent à réduire concrètement la récurrence des appels, diminuer les transports en milieu hospitalier et trouver des solutions alternatives à la judiciarisation des personnes vulnérables et marginalisées. » - Benoît Geneau, directeur des programmes santé mentale et dépendance au CISSS de la Montérégie Centre

Une approche novatrice

Le modèle d’intervention de l’ESIP permet de rejoindre les personnes vivant différentes problématiques, tels l'itinérance, la violence conjugale, la santé mentale, l’isolement ou la maltraitance chez les personnes aînées.

Cette initiative a comme effet de mieux accompagner les clientèles vulnérables, de les guider vers les bonnes ressources, d’améliorer la liaison avec les services du réseau de la santé, et ainsi diminuer les interventions policières auprès de ces personnes.

Nombre d’interventions de l’ESIP

Depuis le mois d’avril dernier, 155 interventions ont été réalisées sur le territoire de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent. Ce projet pilote, qui s’échelonnera jusqu’au 31 mars 2022, a déjà permis de créer, avec les personnes rencontrées, une relation basée sur de meilleurs liens de confiance, une meilleure compréhension des besoins et une mobilisation accrue vers les services requis pour les usagers.

« Ce nouveau partenariat est une opportunité renouvelée d’unir nos expertises à celles du RIPRSL. L'objectif est de continuer de travailler avec les différents acteurs de la communauté pour créer des relations de proximité avec les citoyens et intervenir rapidement auprès des clientèles vulnérables, en toute sécurité. Ce projet pilote, nous en sommes certains, est une approche novatrice, humaine et bienveillante. »

– Robert James Borris, directeur adjoint des programmes santé mentale et dépendance, CISSS de la Montérégie-Est

« La mise en place de l’équipe de soutien en interventions psychosociales est une excellente opportunité qui nous permettra d’intervenir efficacement et de manière concertée auprès des clientèles vulnérables. Nos policiers interviennent quotidiennement auprès de ces personnes, les compétences de l’intervenante qui travaille avec nous nous permettront d’offrir un service encore plus adapté aux différentes situations. Je tiens à remercier très sincèrement tous les partenaires impliqués dans ce projet. »

– Marco Carrier, directeur, Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.