Une Halloween qui s’annonce un peu plus normale

Bien que des consignes supplémentaires puissent être annoncées par le gouvernement du Québec d’ici le dimanche 31 octobre, les mesures sanitaires en vigueur risquent de s’appliquer à Halloween, ce qui laisse présager une fête un peu plus normale pour les enfants cette année.

Petits et grands enfileront bientôt leurs plus beaux costumes pour récolter des friandises dans leur quartier. Si les consignes sanitaires étaient plus strictes l’année dernière, les conditions actuelles sont meilleures avec la couverture vaccinale.

Aucune directive spécifique n’a pour le moment été émise par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), contacté ce vendredi par Néomédia.

Selon les consignes sanitaires en vigueur, les enfants pourraient défiler de porte en porte comme le veut la tradition. Le port du couvre-visage est malgré tout recommandé si la distanciation physique est impossible. Il n’est pas non plus recommandé d’entrer à l’intérieur des résidences.

En ce qui concerne les rassemblements privés à l’intérieur, un maximum de 10 personnes d’adresses différentes ou les occupants de trois résidences pourront se réunir. À l’extérieur, le nombre de personnes d’adresses différentes passe à 20 sur des terrains privés, comme c'est le cas présentement.

Les mesures sanitaires pour les événements devraient aussi être les mêmes pour Halloween. Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 sont invitées à passer un test de dépistage et s'isoler.