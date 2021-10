Robert Bernard remet plus de 1 100 habits de neiges aux familles dans le besoin 

L'entreprise Robert Bernard, en collaboration avec Nokian Tyres, a remis 1 100 habits de neige neufs aux enfants au travers 9 régions du Québec. Ayant à cœur de pouvoir soutenir les familles issues de milieux plus vulnérables, ces combinaisons hivernales ont été distribuées le 18 octobre et permettront à des enfants âgés de 12 mois à 14 ans de profiter pleinement des joies de l’hiver.

À Chambly, ce sont 50 habits qui ont été remis aux familles grâce au Carrefour Familial du Richelieu. « Sans la précieuse collaboration du Carrefour Familial, cette initiative aurait tout simplement été impossible », souligne Patrick Labrecque, Vice-président Groupe Robert Bernard. « Nous croyons fermement que tous les enfants devraient pouvoir profiter de notre merveilleux hiver québécois sans aucune limite et c’est pourquoi nous sommes très fiers de mettre en place cette campagne de soutien communautaire pour une 4e année consécutive. »

La remise de ces habits de neige est également possible grâce au soutien financier de Nokian Tyres et du fabricant de vêtements pour enfants Gusti. « Toute l’équipe de Nokian Tyres du Québec est honorée de pouvoir soutenir cette initiative locale mise de l’avant par Robert Bernard » explique Pierre Zupancic, directeur des ventes est du Canada chez Nokian Tyres. « La sécurité des familles est notre priorité chez Nokian Tyres. Il est important pour nous que chaque famille puisse se déplacer d’une activité hivernale à l’autre en toute sécurité et avec l’esprit tranquille », ajoute-t-il.

Lorsque vient le temps de soutenir les familles de la région sur la route dans le cadre des déplacements quotidiens ou bien lors de grands périples, l’entreprise Robert Bernard a à cœur d’offrir des services mécaniques et de pneus de qualité supérieure pour que tous ses clients aient l’esprit tranquille sur les routes enneigées du Québec et lorsque leurs enfants profitent de l’hiver.