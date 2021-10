Quelques rappels pour passer l’Halloween avec votre chien

La Ville de Chambly rappelle la réglementation sur les animaux domestiques, contribuant à souligner la fête de l’Halloween de façon sécuritaire et agréable pour tous, incluant pitou.

En premier lieu, les chiens doivent être tenus en laisse, laquelle ne doit excéder 1,85 mètre. Un chien de 20 kg et plus doit porter un licou ou un harnais, attaché à sa laisse en tout temps. Ceux-ci doivent être faits de matériaux suffisamment résistants pour permettre à leur gardien de le maîtriser.

Rappelons que la présence de tout animal dans les parcs, les terrains de jeux et les aires de jeux pour enfants est interdite, sauf dans les endroits publics spécifiquement aménagés et réservés à cette fin. Cette restriction ne s’applique pas aux chiens-guides.

Les propriétaires ont la responsabilité de ramasser les excréments de leur animal, afin de maintenir un environnement propre et harmonieux pour tous.

Finalement, il faut se rappeler que l’élément le plus important du costume du chien est : sa médaille. En plus de servir à l’identifier, celle-ci est obligatoire. Elles sont disponibles sur la plateforme de l’entreprise Emili.net et sont valides pour une période d’un an après la date d’achat. La plateforme permet l’inscription, le paiement et le renouvellement automatique.

Conseils de la SPCA Roussillon

La SPCA Roussillon rappelle aux propriétaires d’être vigilants, afin que leur animal de compagnie ne consomme pas de friandises.

En plus de toujours demeurer en laisse, un chien qui fait du porte-à-porte avec ses humains devrait porter un collier, une laisse ou un harnais réfléchissant, afin de mieux se faire voir.

L’organisme recommande de demeurer à l’écoute de son animal, puisque les costumes, les masques, les décorations et les bruits pourraient le rendre mal à l'aise. Le cas échéant, il serait peut-être préférable que pitou reste à la maison.

Dans le cas où l’on distribue des friandises à la maison, il vaut mieux éviter que les petits visiteurs aient à sonner à la porte et de garder son animal loin de l’entrée, afin de prévenir les risques d’accidents et de fuite.