Une nouvelle campagne aux 10 000 lumières pour illuminer la santé

Dès le mois de novembre, les résidents de notre la région sont invités à illuminer le sapin géant qui sera érigé devant l’Hôpital du Haut-Richelieu en achetant des lumières au coût unitaire de 5 $ sur jedonnelumieres.com. La nouvelle campagne Lumières d’hiver de la Fondation Santé se tiendra du 1er novembre au 31 décembre.

Ce sont 10 000 lumières qui permettront d’illuminer la santé et de réchauffer le cœur des patients, des travailleurs de la santé et des gens de notre communauté !

Les personnes qui désirent illuminer la santé pourront choisir symboliquement des lumières à 5 $, des lumières scintillantes à 25 $ ou un lot de 100 lumières qui permettra au donateur de briller par sa générosité sur les réseaux sociaux de la Fondation Santé. Rendez-vous sur jedonnelumieres.com pour faire l’achat de votre lumière.

La magie se transportera également dans le quotidien des résidents et du personnel des six CHSLD de notre grande région grâce à un décor festif fait sur mesure pour eux, dans lequel ils pourront créer des souvenirs photos avec famille et amis tout au long de la période des fêtes.

Cérémonie d’illumination

La population est invitée à la cérémonie d’illumination qui se tiendra le 25 novembre à 18 h devant l’Hôpital du Haut-Richelieu, en présence des partenaires de la Fondation. Faites vites, les réservations sont obligatoires et les places sont limitées, détails et formulaire d’inscription sur fondationsante.com.

Parmi les activités sur place, les participants pourront prendre leur photo dans un décor des fêtes en famille ou entre amis, boire un breuvage chaud et profiter de l’ambiance féérique en bonne compagnie.

Un don pour la santé mentale

En illuminant le grand sapin, les donateurs contribueront au financement du projet Bâtir ensemble, pour la transformation complète de l’unité de psychiatrie de l’Hôpital du Haut-Richelieu.

« Cette nouvelle campagne aura un impact direct sur la qualité des soins pour les patients et contribuera à faciliter le travail du personnel soignant, explique Julie Coupal, directrice générale de la Fondation Santé. Plus spécifiquement, les dons amassés aideront à offrir aux patients hospitalisés en santé mentale un environnement digne et normalisant grâce à une unité spacieuse, agréable et sécuritaire, propice au rétablissement. »

Des partenaires étincelants

Partenaire de la Fondation Santé très impliqué, l’équipe de Desjardins tenait à prendre le rôle de présentateur pour cette première édition de la campagne Lumières d’hiver. « Cette magnifique campagne a été créée pour illuminer la vie des personnes et de la communauté, ce qui est tout à fait aligné à nos valeurs », souligne Yves Bisson, directeur général de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu. « De plus, les fonds amassés seront investis dans le projet majeur pour la santé mentale, une cause qui nous tient à cœur. »

En plus de Desjardins, la Fondation remercie les commanditaires majeurs qui se sont lancés sans hésiter : Kinatex St-Jean et Kinatex Proactif Chambly, Groupe LeSieur et frère, GAGNON La Grande Quincaillerie, Pharmacie Jean Coutu Fernand Lachance & Marie-Ève Papillon, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et les partenaires médias Le Canada Français et Boom 104,1.

Elle remercient également les partenaires logistiques sans qui cette première édition ne serait pas possible : Carte Blanche, Kébec Électrique, Steve Steakhouse, Sports Experts, Tim Hortons, Transport Bourassa et Noréa Foyers.