Un jeune amputé de Carignan rend hommage aux anciens combattants

Afin de souligner le jour du Souvenir, Zakary Bessette-Crépeau, un jeune résident de Carignan, tenait à rendre hommage, à sa façon, aux anciens combattants. Pour ce faire, il a fabriqué un coquelicot, la fleur du souvenir qui symbolise les champs où sont tombés les soldats durant les dernières guerres mondiales.

Zakary, âgé de 12 ans, a une amputation congénitale au bras gauche. Il est inscrit au Programme pour enfants amputés (LES VAINQUEURS) de l’Association des Amputés de guerre. Ce programme, qui offre une aide financière pour l’achat de membres artificiels ainsi que du soutien moral, a été créé par des anciens combattants amputés.

Il y a plus de cent ans, des vétérans amputés revenant de la Première Guerre mondiale ont créé l’Association des Amputés de guerre. Appliquant la philosophie « les amputés s’entraident », ils ont par la suite accueilli les vétérans amputés de la Seconde Guerre mondiale. Puis, sachant que leur expérience pourrait aider d’autres personnes, ils ont conçu des programmes pour tous les amputés. C’est en 1975, que les vétérans ont inauguré le Programme LES VAINQUEURS afin de veiller à ce que les jeunes, comme Zakary, aient des prothèses et adoptent la devise « C’est ce qui reste qui compte. »

Zakary et les autres adhérents de l’association sont reconnaissants envers les vétérans amputés qui ont fondé l’organisme et grâce à qui ils ont accès à une foule de programmes et de ressources. Fabriquer ce coquelicot était une façon pour Zakary d’exprimer sa gratitude envers les anciens combattants pour tout ce qu’ils ont fait pour les jeunes amputés au fil des ans.