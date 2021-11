Cafés rencontres gratuits en Zoom avec le Centre des femmes l’Essentielle

L’Essentielle, un lieu d’appartenance géré par et pour les femmes de la Vallée du Richelieu et des environs, offre prochainement des Cafés rencontres gratuits en Zoom. Ce centre est une porte ouverte aux femmes, quels que soient ses besoins, son âge, son état civil, sa nationalité ou son orientation sexuelle.

L'organisme offre un lieu d’appartenance, des services et un réseau d’éducation et d’actions selon les besoins du milieu. Le Centre intervient sur la condition féminine dans son ensemble. Les inscription pour les cafés rencontres en Zoom se font au (450) 467-3418.

Boucles et chandelles

Mercredi 17 novembre, 13 h 30 à 16 h 30, avec JC Chayer

La question de la violence faite aux femmes nous interpelle d’une façon ou d’une autre. Cet atelier est une occasion de poser un geste en fabriquant les boucles blanches qui seront distribuées à la population lors des événements entourant les commémorations du 6 décembre.

Comprendre la pluralité des genres et des orientations sexuelles

Mercredi 24 novembre, 13 h 30 à 16 h 30, avec Jessica Grenon

Vous êtes un peu mêlées au sujet de ces diversités et leurs différentes expressions ? Ce café-rencontre servira à : définir l’identité et l’expression de genre en plus des orientations sexuelles et romantiques, identifier le rôle de l’éducation genrée sur le développement de l’identité de genre, réaliser l’impact et le rôle des étiquettes sociales, développer son esprit critique face à l’hétérosexisme et le cissexisme et à identifier l’impact des stéréotypes de genre.