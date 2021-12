 Référence aidance Québec lance un nouvel outil pour identifier les proches aidants

Identifier et référer les personnes proches aidantes d’aînés sera désormais plus simple et plus rapide pour les professionnels de la santé. Référence aidance Québec, un nouvel outil porté par le gouvernement du Québec, l’Appui pour les proches aidants et la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, est lancé ce mercredi 8 décembre.

Les meilleures pratiques recommandent une orientation rapide des aidantes et aidants et de leurs aidé.es vers les services répondant à leurs besoins. Or, les personnes proches aidantes ne ressentent pas toujours le besoin de demander du soutien, surtout en début de parcours et courent le risque de s’épuiser. Dans cet objectif, Référence aidance Québec met à la disposition des professionnel.les au contact des personnes proches aidantes un nouvel outil de référencement en ligne: referenceaidancequebec.ca.

Ce dispositif permet un accompagnement rapide des personnes proches aidantes peu importe où elles se trouvent dans leur parcours.



« Avec Référence aidance Québec, le but est d’intervenir rapidement, au début du parcours, avant que la personne proche aidante ne soit trop fatiguée. Il s’agit de l’aider à préserver sa qualité de vie, notamment en parlant à un conseiller ou une conseillère spécialisé·e. Elle pourra ainsi être écoutée, obtenir de l’information, être référée à des organismes… », présente Guillaume Joseph, directeur général de l’Appui pour les proches aidants.



« La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer est ravie de ce nouvel outil. Cela permettra aux Sociétés Alzheimer régionales d’offrir un soutien précoce aux proches aidants de personnes atteintes de troubles neurocognitifs. La personne proche aidante pourra ainsi bénéficier de soutien, de formation et d’un répit de qualité pour pouvoir accompagner au mieux son proche atteint. De plus, un accompagnement précoce est nécessaire pour permettre aux personnes atteintes de demeurer à domicile le plus longtemps possible, de maintenir leur autonomie et d’avoir accès à des stratégies de stimulation qui favorisent le maintien de leur qualité de vie », déclare Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

À qui l’outil est-il destiné ?

Porté par le Gouvernement du Québec, l’Appui pour les proches aidants et la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, le site Référence aidance Québec s’adresse aux professionnel·les du réseau de la santé en contact des personnes proches aidantes d’aînés. Ces dernières fournissent, sans rémunération, de l’accompagnement ou des soins à un ou des proches en perte d'autonomie, que ce soit un membre de leur famille ou non : un père vivant avec la maladie d’Alzheimer, une voisine atteinte du cancer, une conjointe vivant avec la maladie de Parkinson...

Qu’apporte cet outil aux professionnel.les et aux personnes proches aidantes?

Cet outil simple d’utilisation facilite le référencement des personnes proches aidantes et leur permet ainsi d’accéder plus rapidement au soutien dont elles pourraient avoir besoin. Avec l’accord de la personne proche aidante, le membre du réseau de la santé (médecin, travailleur ou travailleuse social.e, infirmière...) remplit un court formulaire sur referenceaidancequebec.ca pour référer la personne proche aidante à des expert.e.s qui seront à son écoute et pourront la guider vers des solutions adaptées.



La personne référée est contactée dans un délai de 10 jours ouvrables par des conseillères et conseillers professionnelles d'Info-aidant, un service de l'Appui pour les proches aidants, ou d'une Société Alzheimer.



« Nous sommes ravis de ce site web qui permettra aux professionnels de la santé et des services sociaux de référer les personnes proches aidantes de façon uniforme, rapide et sécuritaire vers la Société Alzheimer de leur région et la ligne Info-aidant de l’Appui. Les professionnels ont un rôle à jouer pour aider les personnes proches aidantes à obtenir de l’information, des services de soutien, et de la formation », affirme Dr Paolo Vitali MD, PhD, FRCPC, Neurologiste - Neuropsychologue, au Centre de recherche de l’Université McGill, à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas et assistant Professeur au Département de neurologie et de neurochirurgie de la Faculté de médecine de l’Université McGill.

Un dispositif qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action gouvernemental pour les personnes proches aidantes

Alors que le gouvernement a fait du soutien aux personnes proches aidantes une de ses priorités, Référence aidance Québec s’inscrit dans la lignée de la Loi visant à reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes, sanctionnée en octobre 2020, et de la Politique nationale pour les personnes proches aidantes, adoptée en avril 2021. La mise en place de Référence aidance Québec est une mesure inscrite au plan d’action gouvernemental pour les personnes proches aidantes déposé en octobre 2021.



« Avec la création d’un tel outil, nous nous donnons collectivement les moyens d’agir encore plus rapidement pour soutenir les personnes proches aidantes. Je suis très fier de cette initiative issue d’une collaboration soutenue entre nos équipes et celles de l’Appui et de la FQSA, deux organismes qui sont plus que jamais des partenaires précieux de notre gouvernement en matière de proche aidance », déclare Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.



« Trouver des réponses à ses questions ou savoir vers qui s’orienter, pour une personne proche aidante, est souvent un enjeu majeur qui détermine si la personne se tournera ou non vers les services qui sont à sa disposition. Avec un outil de repérage et de référencement comme celui-ci, ces personnes seront mieux guidées, ce qui leur permettra de se concentrer sur leur rôle et sur leurs besoins au quotidien », conclut Marilyne Picard, adjointe du ministre de la Santé et des Services sociaux.