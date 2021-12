Les avantages du pavé uni

Les pavés sont polyvalents car ils sont disponibles dans de nombreux styles et couleurs différents. En mélangeant et en assortissant les couleurs et les formes, vous pouvez créer un patio ou une allée unique en son genre. Bien qu'il soit possible de poser les pavés dans du mortier ou du béton, beaucoup sont posés sur un lit de gravier compacté et de sable. Ce processus fait des pavés un favori des bricoleurs. Voici quels sont les autres avantages du pavé uni.

Polyvalence

La grande variété de pavés signifie que vous pouvez créer des motifs dans votre allée, votre patio ou vos trottoirs. Certains pavés ont des bords lisses, tandis que d'autres ont une conception à rainure et languette. Lors de la création d'une allée ou d'un patio avec des pavés, vous pouvez couper les pavés pour qu'ils correspondent à votre motif à l'aide d'une scie à eau avec une lame diamantée.

Coût

Le processus de fabrication rend les pavés moins coûteux que le béton coulé ou l'asphalte. Les pavés en béton coûtent encore moins cher que les pavés comparables en grès, granit ou argile et sont plus durables, surtout lorsqu'ils sont utilisés dans les allées. Le coût de réparation des pavés est beaucoup moins élevé que celui du béton, car vous ne retirez généralement que les pièces endommagées et installez les nouveaux pavés à leur place. Lorsque l'on considère que de nombreux pavés ont une espérance de vie de plus de 30 ans, ils constituent un choix économique.

Robustesse

Les pavés en béton sont fabriqués dans un moule dans lequel les agrégats, le ciment et le sable sont beaucoup plus serrés que ce que vous ne pouvez jamais obtenir avec du béton coulé. Cela signifie que les pavés sont plus robustes que le béton coulé. Les pavés de béton se dilatent et se contractent au gré des saisons, mais ne se fissurent pas comme des dalles de béton. Les joints entre les pavés permettent tout mouvement saisonnier. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des matériaux de renforcement ou des barres d'armature sous les pavés pour les renforcer.

Faible entretien

L'entretien de routine comprend un balayage ou un rinçage régulier avec un boyau d'arrosage. Si le sable dans les joints vient à manquer, il vous suffit de balayer plus de sable dans les joints. Les mauvaises herbes qui poussent entre les pavés sont faciles à enlever. Si nécessaire, vous pouvez arracher un pavé pour exposer les racines d'une mauvaise herbe pour la détruire. De fortes pluies peuvent parfois faire bouger le lit de sable sous les pavés, ce qui rend le patio ou l’allée inégale. Niveler le sable sous les pavés et le compacter évite que le problème ne se reproduise.

Résistance aux intempéries

Les pavés de béton sont prêts à être utilisés comme allée ou patio dès que vous les avez posés, contrairement au béton, qui a besoin de durcir pendant plusieurs jours avant de pouvoir être utilisé. Les pavés ont une surface rugueuse qui les rend naturellement antidérapants. Les sels de déglaçage n'affectent pas la surface des pavés.