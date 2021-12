INSTALLATION DE TOITURE : LES TRAVAUX PRÉPARATIFS

Couper et scier du matériel (par exemple, le revêtement choisi ou une membrane) à plusieurs mètres du sol, dans les airs, sont deux actions pouvant être lourdes de conséquences pour la sécurité du couvreur et de la maison elle-même. Puisque nul n’est à l’abri d’une chute, il serait fort judicieux de tout découper et scier à même le sol, avec les outils appropriés.

Couper et scier du matériel (par exemple, le revêtement choisi ou une membrane) à plusieurs mètres du sol, dans les airs, sont deux actions pouvant être lourdes de conséquences pour la sécurité du couvreur et de la maison elle-même. Puisque nul n’est à l’abri d’une chute, il serait fort judicieux de tout découper et scier à même le sol, avec les outils appropriés.

Couper et scier du matériel (par exemple, le revêtement choisi ou une membrane) à plusieurs mètres du sol, dans les airs, sont deux actions pouvant être lourdes de conséquences pour la sécurité du couvreur et de la maison elle-même. Puisque nul n’est à l’abri d’une chute, il serait fort judicieux de tout découper et scier à même le sol, avec les outils appropriés.

Couper et scier du matériel (par exemple, le revêtement choisi ou une membrane) à plusieurs mètres du sol, dans les airs, sont deux actions pouvant être lourdes de conséquences pour la sécurité du couvreur et de la maison elle-même. Puisque nul n’est à l’abri d’une chute, il serait fort judicieux de tout découper et scier à même le sol, avec les outils appropriés.