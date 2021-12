Source : Turbulences Déco



Avez-vous la nostalgique de votre enfance et du confort de la demeure de vos grands-parents? L'heure est aux réjouissances puisque le style grand-mère a la cote dans la décoration intérieure. Il est là, bien en vogue, pour vous faire revivre un peu l’ambiance de chez votre mamie, qui avait les goûts les plus raffinés.



Le confort d’un bric-à-brac esthétique

Une déco grand-mère, c’est un appel à l'élégance. Certaines gens de cette génération ont su mettre en valeur le confort matériel. Aujourd'hui, leurs précieux objets, meubles et autres articles de décoration représentent des antiquités prisées. Des artéfacts, presque, qui évoquent le confort et qui renferment les bons souvenirs du passé.



Une pièce débordante de couleurs vives, de peintures antiques, de papiers peints, de bibelots, de miroirs baroques accrochés au mur, de vieux meubles en laiton… Est-ce qu’elle mérite d’être revisitée? Oui. On peut d'ailleurs s’en inspirer pour créer des variations sur le style en intégrant au look moderne des objets vintage ou de petits détracteurs visuels. Quand on marie le style grand millénial au genres campagnard et moderne, on obtient une tendance dans la veine du «farmhouse moderne».



L'art du surchargé semble toucher une corde sensible des Millénariaux, chez qui la tendance est tout particulièrement populaire. Autrement dit, cette vieille mode serait devenue le nouveau look «jeune». Pourquoi? Par besoin de commodité et de tranquillité, grands stéréotypes de la génération Z? Peut-être, ce sont effectivement des valeurs qu’incarne le style grand-mère moderne.



Quels sont les éléments emblématiques de la tendance?

En alliant modernité et tradition, le granny chic peut faire bric-à-brac, certes. Mais nous retenons surtout qu’il donne lieu à un nouveau cadre de vie maxi plutôt que minimaliste et qu’il s’impose avec les goûts de la génération actuelle.



Si le grand millénial devait avoir un slogan cela pourrait être “yolo” - you only live once (on ne vit qu’une seule fois). Certains proposent de voir dans ce maximaliste une trame narrative et une sélection judicieuse d’éléments de style. Parmi ceux-là, voici quelques incontournables : l’osier, les broderies, la vaisselle vintage, un fauteuil stylisé, le terrazzo et le laiton.



Les tapis et le velours sont aussi des textures chouchous. Le rose se hisse au sommet des couleurs favorites, probablement en raison de sa douceur. Un grand lit dans une grande chambre munie d'ameublement en marbre ou en laiton, aussi. Des étagères plutôt que des bibliothèques et une décoration à base d’enjolivures en porcelaine sont également souvent au rendez-vous. Pour rehausser encore plus le confort, ajoutez de belles plantes d'intérieur et, pourquoi pas, des langues de grand-mères, une variété plante très, très facile à entretenir.



Le secret? La superposition et les mélanges audacieux. Osez mettre en scène des rideaux fleuris, par exemple. Ajoutez une touiouche de dissymétrie pour créer un “désordre organisé”, une astuce de décorateur.



Où trouver les meilleures antiquités?

Visitez les magasins de seconde main, les marchés d'antiquités et les brocanteurs. La chasse aux perles se poursuit également sur le Web.



Après les styles scandinave, japandi ou encore le bohème chic, la tendance grande millénial arrive avec du caractère et un petit côté rebelle. On la voit se faire une place dans les projets d'habitations et même dans l'hôtellerie; aura-t-elle une place chez vous?