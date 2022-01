La Ville de Chambly encourage l'identification des animaux de compagnie

La Ville de Chambly encourage les citoyens à amorcer la nouvelle année avec cette bonne résolution : identifier son animal domestique. Pour ce faire, les citoyens qui ont un chien ou un chat sont invités à se rendre sur la plateforme en ligne Emili.net pour se procurer la médaille municipale au coût de 25 $ par animal (ou 18 $ avec preuve de stérilisation).

Un courriel sera acheminé automatiquement au moment de renouveler l’enregistrement, dans un an.

La réglementation municipale encadrant le bien-être des animaux domestiques indique que les chats et les chiens âgés de plus de trois mois doivent porter la médaille de la Ville en tout temps. Les chiens-guides et les chiens d’assistance font exception à cette règle.

Pour ce qui est de la micropuce, elle est fortement suggérée pour les chiens et obligatoire chez les chats à Chambly, depuis mars dernier. Selon la SPCA Roussillon, l’organisme mandaté pour offrir les services animaliers dans la municipalité, la micropuce et la médaille fonctionnent ensemble pour faciliter le retour à la maison lorsqu’un animal est perdu. La micropuce est permanente, tandis que la médaille est facilement visible.

La SPCA Roussillon encourage les propriétaires de chats à prendre au sérieux l’identification de leur compagnon, même si celui-ci vit à l’intérieur. Au refuge, moins de 5 % des félins recueillis parviennent à retrouver leur maître. Les chats perdus portant une ou plusieurs formes d’identification auront plus de chances d’être retournés à leur famille, puisqu’il sera facile de contacter leurs propriétaires.