La Ville de Chambly propose des séances d'information virtuelles

La Ville de Chambly souhaite aviser les citoyens qu’elle proposera dès février, des séances d’information virtuelles qui complémenteront les assemblées publiques de consultation écrites, en lien avec certains projets de règlements municipaux.

Cette façon de procéder contribuera à pallier les inconvénients de l’urgence sanitaire empêchant les processus habituels. Ainsi, pour chaque projet de modification réglementaire nécessitant une consultation publique lié au Service de la planification et du développement du territoire, un urbaniste présentera le projet, donnera des explications, proposera des tableaux et des visuels sur le sujet au besoin et répondra aux questions, et ce, à une date et heure prédéterminées, à raison de trois heures par dossier.

La démarche permettra au public de mieux se saisir d’un sujet et de poser des questions directement à l’urbaniste. Cette étape suivra l’avis de motion et l’adoption des projets de règlement par le conseil municipal. Il s’agit d’une façon de faire qui permettra de mieux comprendre le contexte et les enjeux liés à un dossier, afin que les gens puissent participer aux assemblées de consultation écrites mieux informés.

Toutes les rencontres auront lieu par le biais de la plateforme TEAMS. Les personnes qui souhaitent participer devront télécharger l’application au préalable et se brancher au moment prévu. Il est à noter que l’ensemble des liens des différentes rencontres seront accessibles par le biais du site ville.chambly.qc.ca (Ville/Avis publics). Il suffira de cliquer sur le lien de la rencontre au moment prévu de la rencontre pour pouvoir y accéder.

Assemblée de consultation publique écrite

Les citoyens auront aussi la possibilité d’intervenir dans le cadre de l’assemblée publique de consultation écrite, d’une durée de quinze jours, en s’adressant directement à la greffière de la municipalité par courriel à l’adresse : [email protected] qc.ca ou par la poste à : Me Nancy Poirier, Service du greffe, 1, place de la Mairie, Chambly (Québec) J3L 4X1.