Bien qu’un déménagement ne soit pas si différent d’un déménagement local, il faut savoir certaines choses importantes avant de se lancer dans cette aventure. Cela vous évitera des bien des problèmes en cours de route. Voici 4 choses à savoir sur les déménagements longue distance.

Un déménagement longue distance coûte plus cher

Tout dépendant de la distance à parcourir et de l’équipement qui sera nécessaire, le déménagement longue distance vous coûtera plus cher qu’un déménagement local. Vous aurez également des dépenses supplémentaires si vous devez faire des pauses-repas en cours de route, ou des nuitées à l’hôtel.

Il faut bien choisir son déménageur

Ce conseil peut bien sûr être appliqué à un déménagement local, mais il est tout à fait important de le suivre quand il s’agit d’un déménagement longue distance. Même si elles offrent le service, ce ne sont pas toutes les compagnies de déménagement qui ont les compétences pour effectuer un tel déménagement.

Recherchez des déménageurs réputés qui ont les connaissances et l’équipement nécessaires pour déménager vos effets personnels de manière professionnelle. Assurez-vous également que la compagnie a les assurances adéquates.

Il peut valoir la peine de désencombrer avant le déménagement

Nous avons pratiquement tous tendance à accumuler trop de choses au courant de notre vie. Quand vient le temps de déménager, il peut valoir la peine de faire un bon ménage de ses effets personnels afin d’en avoir moins à transporter d’une adresse à l’autre. Demandez-vous si vous avez besoin de tous les meubles, électros, vêtements, accessoires de sport et autres objets que vous possédez. Quand la réponse est non, vendez, donnez ou jetez le surplus.

Vous devrez être bien organisé

Une fois que vous aurez terminé votre grand ménage, dressez une liste d’inventaire de tout ce que vous déménagerez. Identifiez les boîtes en leur assignant un numéro que vous inscrirez sur celle-ci, et indiquez ce que chacune contient dans un document informatique. De plus, pour aider à la fluidité du déménagement, inscrivez sur chaque boîte où elle doit être déposée une fois à la nouvelle adresse.

Commencez à emballer vos effets personnels le plus tôt possible, pour éviter de devoir le faire à la dernière minute. Allez-y de manière logique, en emballant en premier les objets dont vous n’aurez pas besoin d’ici au déménagement, et procédez pièce par pièce. Empilez vos boîtes de déménagement dans une pièce peu utilisée de votre résidence, afin de ne pas les avoir sous les yeux durant de longues semaines.

Enfin, préparez un sac que vous garderez avec vous le jour du déménagement, et dans lequel vous conserverez vos papiers importants, vos médicaments, vos bijoux de valeur, etc. Pensez également à remplir un sac ou une petite valise avec des vêtements de rechange et une trousse d’hygiène personnelle, ainsi que des collations faciles à manger sur la route, et des bouteilles d’eau. Si vous avez des enfants, n’oubliez pas de faire un sac pour eux aussi, qui inclura des jeux, des livres, un lecteur DVD portatif et quelques films. Pour vos animaux de compagnie, ayez leur nourriture et quelques gâteries sous la main, un bol pour l’eau, un jouet pour les tenir occupés, et des sacs pour ramasser leurs excréments.