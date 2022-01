Soins dentaires du bruxisme

La plupart des gens grincent probablement des dents de temps en temps. Le grincement occasionnel des dents, appelé bruxisme, ne cause généralement pas de dommages, mais lorsque le grincement des dents se produit régulièrement, les dents peuvent être endommagées et d'autres complications bucco-dentaires peuvent survenir.

Parce que le grincement se produit souvent pendant le sommeil, la plupart des gens ne savent pas qu'ils grincent des dents. Cependant, un mal de tête constant ou une douleur à la mâchoire au réveil est un symptôme révélateur du bruxisme. Les gens apprennent également qu'ils grincent des dents par leur proche qui entend le grincement la nuit.

Si vous pensez que vous grincez des dents, parlez-en à votre dentiste. Il peut examiner votre bouche et votre mâchoire à la recherche de signes de bruxisme, tels qu'une sensibilité de la mâchoire et une usure excessive de vos dents, et vous proposer certains traitements. Voici quels sont les soins dentaires pour le bruxisme.

Quelle est la cause du bruxisme ?

Bien que le grincement des dents puisse être causé par le stress et l'anxiété, il survient souvent pendant le sommeil et est plus probablement causé par une morsure anormale ou des dents manquantes ou tordues. Le bruxisme peut également être causé par un trouble du sommeil comme l'apnée du sommeil.

Quels sont les soins dentaires pour le bruxisme ?

Si vous ou votre enfant souffrez de bruxisme, votre dentiste peut vous suggérer des moyens de préserver ou d'améliorer vos dents. Bien que ces méthodes puissent prévenir ou corriger l'usure de vos dents, elles peuvent ne pas arrêter le bruxisme :

Protège-dents : Ceux-ci sont conçus pour garder les dents séparées afin d'éviter les dommages causés par le serrement de la mâchoire et le grincement des dents. Ils peuvent être construits en acrylique dur ou en matériaux mous et s'adapter sur vos dents supérieures ou inférieures.

Correction dentaire : Dans les cas graves, lorsque l'usure des dents a entraîné une sensibilité ou une incapacité à mâcher correctement, votre dentiste peut avoir besoin de remodeler les surfaces de mastication de vos dents ou d'utiliser des couronnes pour réparer les dommages.

Existe-t-il de la médication contre le bruxisme ?

En général, les médicaments ne sont pas très efficaces pour le traitement du bruxisme, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer leur efficacité. Voici des exemples de médicaments qui peuvent être utilisés pour le bruxisme :

Relaxants musculaires : Dans certains cas, votre dentiste peut vous suggérer de prendre un relaxant musculaire avant le coucher, pendant une courte période.

Injections de Botox : Les injections de Botox, une forme de toxine botulique, peuvent aider certaines personnes atteintes de bruxisme sévère qui ne répondent pas aux autres traitements.

Médicaments contre l'anxiété ou le stress : Votre dentiste peut vous recommander l'utilisation à court terme d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques pour vous aider à faire face au stress ou à d'autres problèmes émotionnels pouvant être à l'origine de votre bruxisme.

De plus, il peut vous être utile d’éviter les breuvages ou aliments ayant un effet stimulant en soirée, de pratiquer des exercices de relaxation, et il est fortement recommandé de voir votre dentiste si vous pensez avoir un problème de bruxisme.