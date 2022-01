Vous avez acheté un produit dont vous n’êtes pas satisfait, ou avez reçu un service inadéquat d’une entreprise quelconque. Vous vous demandez sûrement quels sont vos recours ? Bien sûr, vous en avez quelques-unes, mais la plus simple et souvent la plus efficace, est la mise en demeure. Si vous êtes dans une telle situation, voici ce que vous devez savoir sur la mise en demeure.

Qu’est-ce qu’une mise en demeure ?

Une mise en demeure est une lettre officielle qui demande au destinataire de faire ou de ne pas faire quelque chose. Il peut s'agir, par exemple, de résoudre un problème, de payer un montant spécifique ou de respecter les clauses d’un contrat qui a été signé entre vous et lui. De plus, cette lettre doit mentionner les conséquences possibles en cas d’une absence de réponse de la part du destinataire. Par exemple, que des procédures judiciaires seront entamées si le destinataire ne répond pas à votre demande dans un certain délai.

Cette lettre peut généralement être rédigée par vous-même, et envoyée au destinataire par courrier recommandé. Cependant, il est parfois préférable de confier la rédaction de la mise en demeure à un avocat.

La mise en demeure est souvent une façon efficace de convaincre un commerçant ou tout autre destinataire de se plier à votre demande, car la plupart des gens veulent éviter les poursuites en justice.

Pour quelles raisons pouvez-vous envoyer une mise en demeure ?

Dans bien des situations, vous pouvez commencer par essayer de négocier avec le commerçant ou le fournisseur de services afin de régler la situation à l’amiable. Cependant, en cas de refus de sa part, ou si aucune entente raisonnable ne peut être réalisée, vous avez l’option d’envoyer une mise en demeure.

Vous pouvez envoyer une mise en demeure lorsque vous n'êtes pas satisfait d'un produit que vous avez acheté ou d'un service que vous avez reçu. La lettre offre au commerçant la possibilité de répondre à votre demande sans avoir à recourir aux tribunaux. Telle que stipulé ci-haut, la mise en demeure doit prévoir des clauses et des délais à respecter.

Que doit contenir une mise en demeure ?

Une mise en demeure doit contenir :

La date à laquelle elle a été rédigée ;

Le nom et l'adresse du destinataire ;

La mention « sans préjudice », qui vous protège quant aux déclarations que vous faites dans la lettre ;

Les mots « mise en demeure » dans le corps de la lettre, pour s'assurer que le destinataire est conscient de son importance ;

Un résumé du litige ;

Votre demande;

Un délai de règlement (en général, un délai de 10 jours est considéré comme raisonnable) ;

Vos coordonnées et votre signature.

Comment envoyer une mise en demeure ?

Lorsque vous envoyez une mise en demeure, vous voulez vous assurer que vous allez obtenir la confirmation que votre lettre a bien été reçue par le destinataire. Pour vous garantir que vous obtiendrez une confirmation de réception, vous pouvez envoyer votre mise en demeure par courrier recommandé et demander une signature à la livraison. Vous pouvez également faire appel à un huissier pour remettre votre lettre au destinataire. Cependant, avant d'envoyer votre mise en demeure, assurez-vous d'en conserver une copie pour vos dossiers personnels.