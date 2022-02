Comment intégrer un banc dans votre décoration?

On ne pense pas toujours au banc comme élément de décoration. Or, cet article peut se révéler surprenamment mettre en valeur votre aménagement. Le truc? Modifier sa fonction d'origine. Surtout, on aime le banc parce qu’il permet de faire un gain de place considérable. Vous pouvez l’aborder dans différentes versions : banc d'entrée en bois, banc montagnard, banc moderne ou design.



Pourquoi un banc?



Le banc en bois ou la banquette (rembourrée) revient en force en décoration contemporaine. On associe souvent ces types d’assises aux tablées conviviales et nombreuses. Les bancs champêtres, dans les maisons de campagne d’antan ou les cabanes à sucre, peuvent accueillir plus de personnes assises que les chaises. Le banc et les banquettes conservent, encore aujourd'hui, ce beau stéréotype, qui leur colle aux fesses.



Néanmoins, on aurait tort de penser qu’un banc ne peut pas convenir à des petits espaces. Il convient par-fai-te-ment aux minuscules cuisines d'appartements. Glissé sous une table après le repas, le banc moderne libère un maximum d’espace lorsqu’il n’est pas utilisé. La banquette, quant à elle, permet de convier à votre table plus de convives.



Les enfants et les adolescents affectionnent souvent les banquettes. Peut-être parce qu’elles sont peu conventionnelles. Peut-être parce qu’elles incitent au rapprochement ou, à l’inverse, parce que les bancs et banquettes offrent plus d’espace à une seule personne (comme au restaurant). Les solutions banc et banquette savent gagner le coeur des gens et les séduire en se prêtant à une variété de styles. Un banc peut être en bois, en métal ou autre. Il conviendra bien à un style de décoration japonais ou scandinave, selon son matériau et sa géométrie. La banquette peut être capitonnée, comporter des coussins, etc.



Comment faire un choix?



Une banquette est conçue pour accueillir au minimum deux personnes. Sa conception facilite les rapprochements, comme la causeuse. Elle invite davantage à se poser que le banc.



Dans les chalets, un banc de bois ou une banquette confortable, c’est chaleureux et permissif. On a en tête le rôle qu’il joue dans une cabane à sucre ou qu’il a pu avoir à l’époque des familles nombreuses. Si vous avez un penchant pour les bancs, mais que vous avez adopté une décoration élégante et très mature, peut-être que vous préférez la version banquette ou un banc en bois travaillé ou en marbre sur toute la longueur.



Osez voir le banc autrement



La tendance déco est d'utiliser le banc (pas tellement la banquette par contre) pour combler un autre besoin en mobilier : table gigogne, solution de rangement ou présentoir.



Vous pourrez penser à l’installer dans à peu près n’importe quelle pièce également. Par exemple, dans la salle de bain, placez-y les serviettes et vos magazines. Dans une chambre, mettez une banquette au bout de votre lit pour profiter d’une table d’appoint. Dans l’entrée si votre banc comporte un banc de rangement, vous pourrez y entasser les accessoires d’hiver. Dans le salon, recyclez le banc en meuble multimédia. Même à l’extérieur, quand la météo y est favorable, vous pourrez y avoir recours comme desserte.



Dans une entrée ou un vestibule



Une “banc d’entrée” vous aidera à meubler de l’espace, sans l’encombrer. Cet accessoire devrait apporter un peu de chaleur à une entrée fonctionnelle. Misez sur le style pour donner le ton à votre décoration dès le seuil de votre porte franchi.



Sans dossier, le banc a des airs de modernité. Il remplacera assez bien une console et créera de l’espace vertical. Pourquoi ne pas en profiter pour suspendre un grand tableau au-dessus et déposer sur l’assise un pot de fleurs?



Dans une véranda ou un solarium



Stockez vos plantes à treillis sur un banc pendant l'hiver. Alignées, elles combleront l'espace libre en hauteur par leur feuillage.



Devant le canapé, il devient une table basse si suffisamment large. À l'arrière ou sur le côté du sofa, il devient une table d’appoint. Glissez un joli bac de rangement sous un banc sans rangement pour le rendre encore plus pratique.



Dans une chambre ou un boudoir



Déposez vos vêtements du lendemain sur la banquette. Servez-vous d’un banc comme table de chevet. Choisissez alors un modèle moderne plutôt court pour y laisser vos livres, lunettes et éventuellement une lampe d’appoint.



Dans une chambre à coucher, la banquette a tendance adoucir l’atmosphère et même à lui donner un petit côté romantique.



Comment restaurer un vieux banc?



Plutôt que d’acheter, pouvez-vous modifier l'aspect ou le style de votre banc ou de votre banquette? Un siège en bois, à titre d’exemple, peut être recouvert reteint, revernis, recouvert et agrémenter d’autres matériaux. Si vous avez la fibre artistique, faites-en un banc en mosaïque de céramique. Vous pourriez aussi le recouvrir de tissu ou tout simplement, le tapisser de jetés et coussins pour le transformer en pseudo-banquette.



Optez pour des rayures ou du velours pour un look confort chic. Envisagez un motif à carreaux ou un tissu à poil long pour maximiser l’effet cocooning de la pièce à laquelle la banquette s’ajoute. Posez un tapis en peau de vache en travers de votre banc d'entrée moderne pour révéler votre caractère.

Vous avez maintenant un tout nouveau type de meubles à votre disposition pour dynamiser votre aménagement. Grâce à son esthétisme et à son utilité, vous faites d’une pierre deux coups en ayant un article déco qui peut vous servir de rangement secondaire. Mettez le banc ou la banquette en valeur et profitez de ses belles lignes horizontales pour créer de la douceur ou souligner les pièces maîtresses de votre intérieur.