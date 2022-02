Rappel sur les services municipaux en ligne à Chambly

La Ville de Chambly invite les citoyens à faire appel aux services en ligne afin d’obtenir ce dont ils ont besoin depuis le confort de leur maison. Les conditions hivernales peuvent poser obstacle à des déplacements sécuritaires, et le contexte pandémique ne simplifie pas la chose.

Les services municipaux en ligne, détaillés sur le site ville.chambly.qc.ca (Services en ligne), permettent notamment de :

se connecter à son dossier de la bibliothèque municipale;

s’abonner au bulletin municipal L’Écluse;

s’inscrire aux alertes (urgence et opération déneigement de nuit);

se procurer ou renouveler une médaille pour un animal;

payer ou contester une contravention;

s’inscrire aux activités municipales;

demander un permis de construction ou de rénovation;

signaler un problème non urgent (Voila ! Signalement);

clavarder;

consulter le rôle d’évaluation foncière.

Rappelons que certains bâtiments municipaux demeurent ouverts au public malgré la pandémie. Si une visite est nécessaire, les citoyens doivent respecter les consignes en vigueur pour assurer la sécurité de tous : port du masque ou du couvre-visage (10 ans et plus), désinfection des mains et distanciation physique.