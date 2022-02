Les amoureux de la nature au Québec sont invités à prendre part à l’un des plus grands projets de science participative au monde cette fin de semaine, le grand dénombrement des oiseaux de février (GDOF), souligne Conservation de la nature Canada (CNC).

Pour participer, il suffit de sortir dans la cour, le parc local ou encore, dans une réserve naturelle pour écouter les chants d’oiseaux et les observer. Qui aurait cru que participer à l’avancée de la science pouvait être si accessible ?

Le grand dénombrement des oiseaux de février (GDOF) se déroulera du 18 au 21 février. Lorsque les participants consignent leurs observations au moyen de l’application eBird, ils fournissent des informations essentielles qui aident les experts à suivre l’évolution des populations d’oiseaux au Québec.

Les participants peuvent utiliser l’application gratuite Merlin ; c’est comme « Shazam », mais qui identifie les oiseaux à partir de ce qu’on voit et entend!

Les populations d’oiseaux au Canada fluctuent selon plusieurs facteurs, entraînant des hausses ou baisses des effectifs. D’une part, la sauvagine et les oiseaux de proie semblent être de plus en plus nombreux, leur nombre ayant plus que doublé depuis 1970.

Les oiseaux de rivage et les insectivores aériens, comme les hirondelles, semblent disparaître à un rythme alarmant. Le travail de conservation de CNC permet de protéger des habitats essentiels pour ces espèces.

Claude Drolet est ornithologue et participera à l’événement. Il partagera des conseils sur la façon dont les gens peuvent prendre part à cet événement, et sur ce qu’ils devraient rechercher et écouter au cours de la fin de semaine.

Le GDOF est organisé par le Cornell Lab of Ornithology, la National Audubon Society et Oiseaux Canada. Pour plus de détails sur l’événement, visitez birdcount.org/fr/participer/.

Il est possible d’avoir d’autres information sur le site de Conservation de la nature Canada.