Possibilité pour les citoyens de Chambly de communiquer avec les membres des tables consultatives

La Ville de Chambly annonce qu'il est désormais possible pour les citoyens de la Ville de communiquer avec les membres des tables consultatives municipales par le biais de formulaires en ligne.

Pour ce faire, les citoyens peuvent se rendre sur le site ville.chambly.qc.ca (Ville/Tables et comités consultatifs), cliquer sur la Table qui les intéresse, puis soumettre leurs questions ou leurs idées en prenant soin de remplir le formulaire mis à leur disposition. Les messages seront acheminés automatiquement au président et au fonctionnaire responsable de la Table souhaitée.

Rappelons que les six tables consultatives municipales sont formées d’élus, de fonctionnaires et de citoyens, qui se rencontrent à tous les deux mois pour traiter d’enjeux municipaux propres à leur champ d’expertise et formuler des recommandations pour faciliter la prise de décision du conseil municipal.