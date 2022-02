Des organismes communautaires en péril

Les organismes communautaires de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent et de partout au Québec, sont mobilisés du 21 au 24 février 2022 dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire.

Plusieurs ont même fermé leurs portes afin de prendre part aux actions de mobilisation et de signifier au gouvernement l’urgence d’investir dans le financement à la mission des organismes communautaires. Envoi de cartes postale, marches, actions virtuelles : la mobilisation en cours prend plusieurs formes.

« Le message livré à nos députés et à nos ministres est simple. Il est urgent que le gouvernement investisse dans le financement à la mission de nos organismes! » affirme Edith Gariépy de la CDC Beauharnois-Salaberry. « C’est un investissement supplémentaire récurrent et indexé de 460 millions de dollars dont nous avons besoin pour financer adéquatement la réalisation de nos missions. »

Lors de leur élection en 2018, les attentes envers le gouvernement étaient élevées. Un énorme chantier a d’ailleurs été entamé pour mettre à jour le Plan d’Action Gouvernemental en Action Communautaire (PAGAC). Ils avaient alors exprimé avec conviction l’intention de réduire le financement par projet pour le ramener au financement à la mission. L’objectif était clair, simple et consensuel : réduire la bureaucratie et les coûts qui en découlaient de part et d’autre.

Une action d’envoi de cartes postales, initié par la Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil et reprise par des organismes de partout en Montérégie, fera en sorte que plusieurs ministres tel que Jean Boulet, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, recevront un envoi massif de cartes postales. Celui-ci aura permis à des milliers de personnes de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent d'exprimer leur attachement à leurs organismes communautaires.

Augmentation des besoins, pénurie de main-d’œuvre, sous-financement chronique, pandémie, salaires insuffisants, appels de projets ponctuels fragilisant les milieux, efforts de concertation. La liste des défis est longue pour les organismes communautaires qui ne cessent pourtant de démontrer concrètement leur apport au maintien du filet social québécois. Nombreux sont ceux pour qui l’attente d’une augmentation adéquate de financement est insoutenable.

« C’est un cri du cœur que lancent aujourd’hui les organismes communautaires, leurs membres et leurs sympathisants et sympathisantes. Le gouvernement doit remplir ses promesses. » lance Rémi Pelletier de la CDC du Haut-Saint-Laurent. « Nous devons obtenir un financement à la mission qui nous permette d’embaucher les ressources humaines nécessaires et de leur offrir des conditions de travail qui sont cohérentes avec l’ampleur des responsabilités de la tâche accomplie. D’autant que les attentes sont de plus en plus élevées à l’égard des organismes et de leurs professionnels. Le taux de diplomation plus élevé qu’ailleurs dans le marché du travail en témoigne. Malheureusement, les masses salariales, elles, peuvent de moins en moins l’honorer. »

Selon eux, le gouvernement doit agir dès maintenant afin d’éviter des ruptures de services à la population et la fermeture d’organismes essentiels.