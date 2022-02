La SAQ remet 931 590 $ au réseau des Banques alimentaires du Québec

Grâce aux dons généreux des clients au cours des derniers mois et à sa propre contribution, la SAQ remet un montant de plus de 930 000 $ aux BAQ pour les aider à lutter contre l'insécurité alimentaire et soutenir les personnes touchées en cette période difficile.

Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction, tient à exprimer sa profonde reconnaissance. « Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont, une fois de plus, fait preuve de solidarité pour lutter contre l’insécurité alimentaire et à soutenir les personnes touchées en cette période difficile. Ce geste de partage exprime la bienveillance des Québécois envers les personnes moins bien nanties. »

« Encore une fois, la SAQ, ses employés et sa clientèle ont fait preuve d'une générosité sans borne! Tout le réseau des Banques alimentaires du Québec vous remercie du fond du cœur! » - affirme Martin Munger, Directeur général des Banques alimentaires du Québec.

Un soutien indéfectible pour BAQ

Depuis 12 ans maintenant, grâce à la générosité de sa clientèle et à l’engagement de ses employés, la SAQ a pu remettre près de 14 millions de dollars au réseau des BAQ, dont plus de 2,5 millions de dollars pour la dernière année financière.

Ces fonds permettent de répondre aux besoins exprimés partout au Québec, mais aussi de bâtir des projets ou encore d’acquérir de l’équipement qui sert à mieux soutenir les gens les plus vulnérables. Soulignons que la SAQ est le plus important partenaire financier de l’organisme.