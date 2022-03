Déménagement sur la Rive-Sud : pourquoi choisir la Vallée-du-Richelieu ?

Si vous souhaitez vous éloigner de la ville, vivre dans un environnement proche de la nature, mais tout en ayant accès aux avantages des milieux plus urbains, vous devriez considérer déménager dans l’une des municipalités de la Vallée-du-Richelieu.

Composée de 13 municipalités, toutes différentes et attrayantes, la Vallée-du-Richelieu devrait faire partie de vos options si vous considérez déménager sur la Rive-Sud. Voici pourquoi choisir la Vallée-du-Richelieu.

Où se situe la MRC de la Vallée-du-Richelieu ?

La MRC de la Vallée-du-Richelieu se situe sur la rive-sud de Montréal, dans la région de la Montérégie. Composée de 13 municipalités, elle longe la rivière Richelieu. Elle est entourée de grandes autoroutes, dont la 10, la 30 et la 20, sans oublier les routes et chemins qui la sillonnent. La Vallée-du-Richelieu est donc facile d’accès, que l’on arrive de Montréal ou de Québec, et même de l’Estrie.

Quels sont les municipalités qui composent la Vallée-du-Richelieu ?

La MRC de la Vallée-du-Richelieu est composée des 13 municipalités suivantes :

Beloeil

Carignan

Chambly

McMasterville

Mont-St-Hilaire

Otterburn Park

Saint-Antoine-sur-Richelieu

Saint-Basile-le-Grand

Saint-Charles-sur-Richelieu

Saint-Denis-sur-Richelieu

Saint-Jean-Baptiste

Saint-Marc-sur-Richelieu

Saint-Mathieu-de-Beloeil

Quels sont les attraits de la Vallée-du-Richelieu ?

Cette région de la Montérégie est facilement reconnaissable par ses montagnes qui semblent sortir de nulle part : le Mont Saint-Hilaire et le Mont Saint-Bruno. Les amateurs de sports de plein air seront gâtés par les sentiers que l’on y retrouve, ainsi que par les pentes de ski du Mont Saint-Bruno. De plus, par sa proximité de la rivière Richelieu, il sera possible pour les amoureux des sports nautiques de pratiquer leurs activités sans avoir à trop s’éloigner.

La région est également reconnue par la quantité phénoménale de vergers, de vignobles et de cidreries, sans oublier d’excellentes tables champêtres, restaurants et cafés.

La Vallée-du-Richelieu attirera également les amateurs d’art en tout genre, grâce à ses nombreuses galeries d’art, salles de spectacle, festivals, et autres. Chaque année, il est même possible de faire la visite d’ateliers d’artistes et artisans qui font partie de la Route des arts du Richelieu.

Déménagement sur la Rive-Sud : pourquoi choisir la Vallée-du-Richelieu ?

En plus de ses nombreux attraits et de sa proximité des grands centres, il y a plusieurs avantages à choisir la Vallée-du-Richelieu pour s’établir. Plusieurs de ses municipalités sont composées de quartiers familiaux où l’on retrouve écoles, parcs et des activités sportives et culturelles pour les enfants de tous les âges. Ceux qui préfèrent la tranquillité des milieux plus ruraux pourront également choisir de déménager dans une des plus petites municipalités en bordure de la rivière Richelieu ou au pied d’une de ses montagnes.

Que vous soyez à la recherche d’une maison neuve dans un quartier en développement, d’un bungalow typique des banlieues, d’une maison de campagne ou même d’un condominium, vous trouverez certainement la résidence de vos rêves dans la MRC de la Vallée-du-Richelieu. De plus, grâce à la diversité de ses municipalités, vous trouverez des maisons dans une grande gamme de prix.