Le Service d’incendie de la Ville de Chambly rappel de déneiger la borne d’incendie sur son terrain

Est-ce qu’assurer un véhicule électrique coûte plus cher qu’un véhicule à essence ? Est-ce que l’assurance voyage de votre carte de crédit est suffisante ? Vous mettez votre condo en location sur AirBnB, êtes-vous assuré ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles tente de répondre la nouvelle série du balado Sans détour, présenté par CAA-Québec. Derrière le micro, on retrouve l’animatrice Andrée-Ann Déry, porte-parole de CAA-Québec, et Suzanne Michaud, vice-présidente des assurances. Toutes deux ont relevé le défi d’expliquer de façon fort simple plusieurs notions et situations en assurance, et ce, juste en quelques minutes par épisode.